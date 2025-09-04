شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۷ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۷ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

برچسب ها: کیفیت هوا ، هوای قابل قبول
خبرهای مرتبط
هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار دارد
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
آخرین اخبار
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
با آموزش‌های هدفمند تاب‌آوری شهر را افزایش دهیم
لزوم ارائه طرح عملیاتی مناطق اتوبوسرانی ویژه بازگشایی مراکز علمی برای مهرماه
ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی/ الزام درج قیمت روی کیسه برنج
تعاونی‌های تولیدی موتور محرک اقتصاد مردمی هستند
افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی در تهران تا پایان سال/ پل‌های فلزی ایمن می‌شوند
۷ تصادف مرگبار در تهران؛ عابران پیاده قربانی عبور‌های غیرمجاز از عرض بزرگراه‌ها
هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
همه خانوار‌های تهرانی باید «کوله زندگی» آماده داشته باشند
شهرداری وزرشگاه یادگار امام را میراث نمی‌دهد/ معتادان بهبود یافته می‌توانند پاکبان شوند