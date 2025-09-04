شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی موکب پذیرایی به مناسبت سالروز امامت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهم ربیعالاول در تقویم ما مسلمانان سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) به ثبت رسیده است و از جمله مناسبتهایی است که مسلمانان برای برگزاری جشن و سرور از مدتها قبل برنامه ریزی میکنند. به همین مناسبت جمعی از جوانان و جوانان شهرستان قم گرد هم آمدند و با برپایی ایستگاه صلواتی به مردم خدمات رسانی کنند.
شهروندخبرنگار ما گوشههایی از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
