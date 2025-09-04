باشگاه خبرنگاران جوان _ فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: تصویر یک فرد پلنگ ایرانی در جنگل‌های هیرکانی شهرستان املش به‌ ثبت رسید.

وی امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور با اعلام این خبر اظهار کرد: این تصویربرداری حاصل تلاش و پیگیری مستمر محیط‌بان شاهپور عبدی بود که با نصب دوربین‌های تله‌ای در ارتفاعات جنگلی شهرستان املش، موفق به ثبت فیلم از پلنگ ایرانی شد.

وی افزود: در راستای پایش مستمر حیات وحش، در سال جاری با نصب و به کار گیری دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه‌های مختلف این شهرستان، تصاویری از حداقل چهار فرد پلنگ شامل دو نر، یک ماده و یک توله آن به ثبت رسیده، این موضوع نشان‌دهنده وجود جمعیتی پایدار از این گونه ارزشمند در جنگل‌های هیرکانی گیلان است.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت زیستی جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: استان گیلان با دارا بودن جنگل‌های هیرکانی، مراتع مرتفع، زیستگاه‌های بینابینی (اکوتون‌ها) و کوهستان‌های وسیع از نقاط داغ زیستی ایران محسوب شده و زیستگاه‌ گونه‌های شاخص جانوری کشور از جمله پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، مرال، شوکا، قوچ و میش و کل و بز به شمار می‌رود.

حسینی طایفه گفت: با توجه به زیست گونه‌های ارزشمند حیات وحش و کارکردهای چندگانه جنگل‌های هیرکانی و مراتع مرتع، حفظ شرایط طبیعی این عرصه‌های طبیعی بی‌نظیر ضروری بوده و باید در مقابل توسعه ناپایدار و بهره برداری سوداگرانه از جمله جاده سازی، تصرف اراضی، ویلا سازی، قاچاق چوب و شکار حیات وحش حفاظت شوند.

ایسنا