باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست تهران، درباره تأثیر طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها و برنامه‌های ساماندهی آنها اظهار داشت: موضوع ساماندهی موتورسیکلت‌ها، به ویژه موتورسیکلت‌های کاربراتوری که استاندارد‌های لازم را ندارند، یکی از دغدغه‌های اساسی دولت و دستگاه‌های متولی است. در استان تهران نیز برنامه جمع‌آوری ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که بین دستگاه‌های مختلف امنیتی، شهرداری و محیط زیست منعقد شده، این اقدام با حمایت همه‌جانبه دنبال می‌شود. طبق آمار، موتورسیکلت‌های کاربراتوری حدود ۱۴ درصد از آلودگی هوای کلانشهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست تهران تصریح کرد: ترویج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی و اعمال مدیریت‌های زیست‌محیطی در حوزه موتورسیکلت‌ها می‌تواند کاهش چشمگیری در آلودگی‌ها، از جمله ذرات معلق و گاز‌های سمی ایجاد کند.

عباس نژاد همچنین درباره اجرای طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها گفت: مصوبه اجرای طرح ترافیک ویژه موتورسیکلت‌ها، در جلسات کارگروه ترافیک مطرح شده و پیگیری می‌شود. دستگاه‌های مختلف، از جمله نیروی انتظامی و شهرداری، مسئولیت‌ها و تعهدات خود را پذیرفته‌اند و به مرور و تدریجی این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.

وی در پایان افزود: اجرای این برنامه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود کیفیت هوای تهران باشد و محیط زیست را در کلانشهر‌ها حفظ کند.

منبع: مهر