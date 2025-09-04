مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ مدرسه در گیلان در دست نوسازی و مقاوم سازی است، گفت: مهر ماه امسال ۲۲ فضای آموزشی در استان به بهره برداری می رسد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ علی دقیق، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان به نوسازی مدارس گیلان با کمک خیرین در استان اشاره کرد و گفت : پروژه های نیمه تمام، بازسازی و مقاوم سازی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.‌

دقیق با بیان اینکه در حال حاضر نوسازی ۴۷فضای آموزشی با ۲۳۹ کلاس درس توسط خیرین و به صورت مردمی در سطح استان در حال انجام است ، گفت : تمامی عملیات اجرایی آغاز شده این پروژه ها مردمی است‌.‌

وی ادامه داد : مهر ماه امسال ۲۲ فضای آموزشی در استان به بهره برداری می رسد .

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان تصریح کرد: ۵۰ فضای آموزشی نیز توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در حال بازسازی و مقاوم سازی است و جمعا حدود ۱۰۰ مدرسه در استان در حال نوسازی است.



وی خاطر نشان ساخت : ۲ هزار و ۹۹۲ فضای آموزشی دولتی در گیلان وجود دارد که برخی از این مدارس نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است.