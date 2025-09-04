باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی از راه‌اندازی مرکز پایش و مدیریت خبر داد و گفت: الگوی کشت هم یک الزام قانونی و هم یک ضرورت عملی برای مدیریت بخش کشاورزی است و بدون آن امکان مدیریت دقیق و هوشمند وجود ندارد. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم این موضوع را عملیاتی‌تر پیش ببریم.

وی با اشاره به طراحی و راه‌اندازی مرکز پایش توسط سازمان تحقیقات وزارت جهاد افزود: این مرکز کمک می‌کند تا اجرای الگوی کشت در کشور با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود و بتوانیم متناسب با شرایط اقلیمی، محدودیت‌های آبی و نیازهای واقعی کشور، تنظیمات لازم را انجام دهیم. همکاری کشاورزان و بهره‌برداران در این مسیر بسیار کلیدی است و نهایتاً می‌تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند و فعالیت‌های کشاورزان را اقتصادی‌تر سازد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال در اجرای الگوی کشت تأکید ویژه‌ای بر دقت داریم و برای رسیدن به اجماع فنی و اجرایی، بازخوردهای استان‌ها و شهرستان‌ها دریافت و اعمال شد. اکنون به یک جمع‌بندی مشترک رسیده‌ایم که مورد اجماع کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تکمیل سامانه‌های نظارتی و الکترونیکی این وزارتخانه بیان کرد: این سامانه‌ها از مرحله کشت تا برداشت و انبارداری، امکان مدیریت کامل و هوشمند را فراهم می‌کنند. هدف اصلی ما این است که امنیت غذایی کشور با ضریب اطمینان بالاتری تأمین شود و تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.

نوری قزلجه درباره سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری محصولات گفت: قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک مانند گندم در حال نهایی شدن است و در این سیاست‌گذاری‌ها اولویت ما حمایت از تولیدکننده داخلی است. معتقدیم امنیت غذایی باید بر پایه تولید داخل شکل بگیرد، بنابراین همواره تلاش می‌کنیم سیاست‌ها به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان باشد تا انگیزه تولید تقویت شود.

وی اجرای الگوی کشت را بهره‌ورترین و صحیح‌ترین اقدام برای افزایش تولید و اقتصادی‌تر شدن فعالیت‌های کشاورزی دانست و افزود: این طرح می‌تواند تحول بزرگی در مدیریت منابع آب، جلوگیری از صادرات آب مجازی و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی ایجاد کند.

وی درباره ضمانت اجرای طرح الگوی کشت گفت: قانونگذار به ما اجازه داده که خدمات و حمایت‌ها تنها به کشاورزان و واحدهایی ارائه شود که الگوی کشت را رعایت می‌کنند. حتی خرید محصولات نیز باید از کسانی انجام شود که منطبق با الگو عمل کرده باشند. البته این سطح از قانون کافی نیست، بنابراین ما در کنار آن بر اقناع، آموزش و ترویج تأکید داریم تا کشاورزان بدانند این برنامه در نهایت به سود و بهره‌وری بیشتر آن‌هاست.

به گفته وزیر جهاد، اطمینان دارم با اعتماد متقابل میان کشاورزان و مجموعه وزارت جهاد، رعایت الگوی کشت به‌طور جدی دنبال می‌شود. چرا که این طرح چیزی جز اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه بودن فعالیت کشاورزان را هدف قرار نمی‌دهد، خروج از الگو می‌تواند نظامات بخش کشاورزی را به‌هم بریزد و زیان‌هایی برای تولید به همراه داشته باشد.

نوری قزلجه ادامه داد: این الگو در واقع یک ماتریس جامع است که همه عوامل مانند شرایط اقلیمی، خشکسالی، کم‌آبی، میزان آب تخصیصی از سوی وزارت نیرو، قوانین بالادستی و مهم‌تر از همه اقتصادی بودن تولید برای کشاورز را در نظر می‌گیرد. نتیجه تجمیع این موارد، الگویی است که به‌طور رسمی ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی در تدقیق مرز اراضی و مدیریت اطلاعات به ما کمک می‌کند، افزود: هیچ‌گونه انحرافی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه کار را دقیق‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر پیش می‌برد.

نوری قزلجه درباره تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: بحث تغییر کاربری اراضی در یک سامانه پایش مستقل دنبال می‌شود، اما از آنجا که همه سامانه‌ها به‌هم لینک هستند، مرکز پایش الگوی کشت می‌تواند به رصد بهتر و دقیق‌تر تغییر کاربری‌های غیرمجاز هم کمک کند.