باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در توضیح جزئیات نرخگذاری سرویس مدارس گفت: مبلغ ورودی سرویس مدارس ۵۸ هزار تومان و هر کیلومتر ۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.
وی با اشاره به تغییرات امسال افزود: سال گذشته دو ضریب شامل شیب معابر ۱۵ درصد و تراکم معابر ۲۵ درصد لحاظ میشد. امسال ضریب تراکم معابر حذف شده و رقم ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. به طور میانگین نرخ سرویس مدارس نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته که این میزان بر اساس محاسبه نرخ تورم به دست آمده است.
تشکری هاشمی ادامه داد: بانک مرکزی تورم امسال را ۳۶ درصد اعلام کرده، اما میانگین افزایش نرخ سرویس مدارس با لحاظ کردن ضریب ۱۵ درصد، تنها ۹ درصدنسبت به سال مدل سال قبل بوده است. به عنوان نمونه اگر مسافت رفت و برگشت دانشآموزی ۵ کیلومتر باشد، خانوادهها باید حدود ۲۰ میلیون تومان برای سال تحصیلی ۹ ماهه هزینه پرداخت کنند و پس از آن به ازای هر کیلومتر پیمایش بیشتر روزانه، ۵ هزار و ۹۰۰ تومان به این مبلغ افزوده میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه این نرخها باید به تأیید فرمانداری برسد، گفت: دولت رسماً اعلام کرده است میزان افزایش نرخ عوارض و خدمات نباید بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، خودروهای سرویس مدارس خصوصیاند و، چون به آنها یارانهای تعلق نمیگیرد، باید نرخها عادلانه تعیین شود.
تشکری هاشمی درباره نحوه محاسبه هزینهها افزود: تمام تعطیلات رسمی و مناسبتی از روزهای تحصیلی مدارس کسر شده و سپس مبلغ سرویس مشخص میشود. برای مقاطع ابتدایی ۸ ماه و برای دبیرستان ۹ ماه در نظر گرفتهایم. اگر تعطیلات غیرمترقبهای رخ دهد، آموزش و پرورش باید روزهای محاسبهشده سال تحصیلی را به ما اعلام کند.
وی یادآور شد: برای دانشآموزان استثنایی مثل سال گذشته سرویس مدارس رایگان است و خانوادهها هیچ مبلغی پرداخت نخواهند کرد. همچنین دانشآموزانی که از حملونقل عمومی استفاده کنند، از کارت بلیت نیمبها بهرهمند خواهند شد.
وقت مردم باارزش است
تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خاموشی چراغهای راهنمایی گفت: شورا، شهرداری را ملزم به تجهیز چراغهای راهنمایی به UPS کرده است. اما شهرداری مدعی است این تجهیزات احتمال سرقت دارند. این توجیه پذیرفته نیست، چراکه هر وسیله دیگری هم ممکن است سرقت شود.
او افزود: بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده و برخی تقاطعها مجهز شدهاند، اما مابقی هم باید به این سیستم متصل شوند. وقت و اعصاب مردم در ترافیکهای ناشی از اختلال چراغها هزاران بار باارزشتر از تجهیزاتی است که شهرداری از سرقت آنها نگران است.
تشکری هاشمی با اشاره به سیستم دوربینها تأکید کرد: سیستم چراغها مستقل از دوربینهاست و دوربینها از طریق کابل شبکه و سوئیچ poe متصل میشوند. به هر حال تقاطعها برای ما اهمیت زیادی دارند.
تغییرات طرح ترافیک و HOV به کجا رسید؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره تغییرات طرح ترافیک گفت: «شهرداری تهران موضوعی را مطرح کرده که نرخگذاری بر اساس پیمایش کیلومتری باشد، نه زمان. این موضوع پیچیدگیهای زیادی دارد و نیازمند مصوبه شورای شهر است. اگر شهرداری پیشنهاد بدهد در شورا بررسی میکنیم و در غیر اینصورت قابل اجرا نخواهد بود. هدف اصلی ما انضباطبخشی در شهر است و از هر طرحی که به این هدف کمک کند، حمایت خواهیم کرد.»
او درباره طرح HOV نیز بیان کرد: «دوستان عجله کردند و خطکشیها انجام شد، اما در جلسه کمیته فنی شورای عالی هماهنگی کشور ایراداتی به این طرح گرفته شد. کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر هم این موضوع را واجد اشکال میداند و باید در طرح تجدید نظر شود.»
آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی
تشکری هاشمی درباره اتوبوسهای شهری گفت: «طبق اعلام شهرداری، قرار است ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی در روزهای آتی به ناوگان اضافه شود. همچنین قرارداد ۴۰۰ اتوبوس دوکابین منعقد شده که بخشی از آنها تولید شده و به زودی از چین وارد کشور خواهد شد. این اتوبوسها در پاییز به خطوط اضافه میشوند.»
وی افزود: «دو شرکت داخلی نیز متعهد شدهاند ماهانه ۵۰ دستگاه تحویل دهند؛ بنابراین تا اول مهر مجموعا حدود ۱۵۰ دستگاه به خطوط اضافه خواهد شد. در حال حاضر سهر تهران ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس در اختیار دارد. طبق طرح جامع سال ۸۶ پیشبینی شده بود تا سال ۱۴۰۴ تعداد اتوبوسها به ۱۱ هزار دستگاه برسد.اما اکنون تنها ۳۲۰۰ دستگاه فعال داریم. اقدامات شهرداری مثبت است، اما برای حل بحران کافی نیست.»
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: «امسال بجز بحث نگهداشت و تعمیرات، صرفا در بحث توسعه، ۱۶ هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و ۱۶ هزار میلیارد تومان برای توسعه مترو اختصاص داده شد و در مجموع طی چهار سال گذشته ۳۴/۵ هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس مصوب شده است. از قرارداد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبپس برقی، تنها ۵۰۰ دستگاه تحویل داده شده و ۶۷۰ دستگاه از قرارداد خرید داخلی هنوز تحویل نشدهاند. قراردادهای ۱۵۰۰ دستگاهی با دو سازنده داخلی هم تا کنون به سرانجام نرسید. کاغذ امضا کردن کافی نیست، این قراردادها باید به محصول در کف خیابان برسد. وقتی مردم پای خود را روی رکاب اتوبوس بگذارند، میشود گفت کار نتیجه بخش بوده است.»
تشکری هاشمی همچنین گفت: «وضعیت اتوبوسهای دوکابین موجود مناسب نیست و فرسوده شدهاند. اتوبوسهای تندرو دیگر تندرو نیستند، بخش زیاد از مسیر آنها در تداخل با خودروهای شخصی هستند و جدا سازی حذف شده که نیازمند تصمیم عاجل است. با توجه به نیاز بسیار سدید تهران به اتوبوس جدید، شهرداری موظف است قراردادهای بیشتری ببندد. مشکل ما در مدیریت است؛ مدیران باید با ثبات، کاربلد و دغدغهمند باشند. تأخیر در تصمیمگیری یا انتخاب روشهای نادرست ما را به بحران میکشاند.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره تاکسیهای برقی نیز توضیح داد: «تاکنون این تاکسیها وارد خدمت نشدهاند. شهرداری ۱۷۵۲ دستگاه شاسیبلند خریداری کرده و برای واگذاری آنها فراخوان داده است. ۹۰۰- ۸۰۰ نفر ثبتنام کردند و تنها ۲۰۰ نفر موفق به تکمیل فرایند بانکی شدند. شهرداری در حال پیگیری شمارهگذاری این خودروهاست.»
تشکری هاشمی افزود: «قیمت این تاکسیها حدود ۱/۷ میلیارد تومان است. ۱/۲ میلیارد تومان تسهیلات با سود صفر از دولت و ۳۵۰ میلیون تومان از وام از منابع شهرداری پرداخت میشود. همچنین حدود ۱۵۰ میلیون تومان بابت اسقاط خودرو تعلق میگیرد. اما به نسبت قیمت خودرو، درآمد رانندگان چندان جذاب نیست و استقبال کمی صورت گرفته است. امیدواریم رانندگان پای کار بیایند و این تاکسیها هرچه سریعتر در خدمت شهروندان تهرانی قرار گیرند.»
وی خاطرنشان کرد: «برای سهولت کار، هر راننده میتواند یک راننده دیگر را به عنوان ضامن معرفی کند. بانک شهر نیز پذیرفته است که تاکسیداران به صورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند.»