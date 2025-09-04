باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - بزرگترین کاروان دریایی دنیا با عنوان «ناوگان جهانی صمود» متشکل از دهها کشتی حامل کمکهای بشردوستانه و صدها فعال از ۴۴ کشور جهان به منظور شکستن محاصره غزه از بنادر اسپانیا و تونس راهی غزه میشود.
امیر شعبانجولا مسئول پویش نقش ما در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: اتفاقی که رخ داد، این بود که چندی پیش، حدوداً در اردیبهشتماه، یک کشتی حامل کمکهای بشردوستانه از مالت به سمت غزه عازم شد. این حرکت توسط فعالان مردمی سازماندهی شده بود که با جمعآوری کمکهای مالی، این کشتی را تجهیز و روانه کردند. این اقدام کاملاً مخفیانه و بدون پوشش رسانهای یا تبلیغات انجام شد. کشتی به محض خروج از آبهای سرزمینی مالت، توسط پهپاد هدف قرار گرفت. خوشبختانه سرنشینان آن نجات یافتند، اما کشتی آسیب جدی دید.
وی ادامه داد: این حرکت اول بود. پس از آن، همین فعالان مردمی که عموماً غربی هستند، اقدامات بعدی را آغاز کردند. این فعالان ملاحظاتی نیز دارند؛ از جمله اینکه کشورهایی که درگیری مستقیم با رژیم اسرائیل دارند، مانند ایران، نقش پررنگی ایفا نکنند تا ماهیت این حرکت، درگیری مستقیم تلقی نشود و صرفاً به عنوان یک اقدام بشردوستانه باقی بماند تا بتواند به مقصد خود در غزه برسد و به دست مردم آنجا برسد. آنها چنین ملاحظهای را در نظر دارند و به همین خاطر، نقش ایران در این حرکت کمتر بوده است؛ با وجود اینکه اگر این موضوع مطرح میشد، احتمالاً مردم ایران استقبال گستردهای میکردند و برای کمک تلاش مینمودند. اما این ملاحظه وجود داشت که کشورهایی که درگیری نظامی دارند، نقش کمتری ایفا کنند تا این حرکت به عنوان یک اقدام نظامی تلقی نشود و ماهیت انساندوستانه خود را حفظ کند. به طوری که سرنشینان این کشتیها نیز عمدتاً از کشورهای غربی، آمریکایی و اروپایی هستند.
شعبانجولا افزود: پس از کشتی اول که از مالت حرکت کرد و «کانشِس» (Conscience) نام داشت، کشتی دوم به نام «مادلین» (Madeleine) تدارک دیده شد. این کشتی تقریباً در اواسط خردادماه از اسپانیا به سمت غزه حرکت کرد. چهره شاخص این کشتی، خانم گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی بود که اخیراً به چهرهای تأثیرگذار تبدیل شده است. این کشتی و سرنشینان آن، در نزدیکی غزه و در آبهای بینالمللی، مورد حمله اسرائیل قرار گرفتند. تمامی سرنشینان دستگیر و کشتی مصادره شد، هرچند سرنشینان پس از چند روز آزاد شدند.سپس این فعالان حرکت سوم را با کشتی «حنظله» سازماندهی کردند. این کشتی نیز که در اواسط تیرماه به سمت غزه روانه شد، به همان سرنوشت کشتی مادلین دچار گردید. در نزدیکی آبهای سرزمینهای اشغالی، ارتش رژیم اسرائیل به آن حمله کرد، سرنشینان را دستگیر و کشتی را مصادره نمود و پس از مدتی سرنشینان را آزاد کرد.
وی ادامه داد: پس از این سه رویداد، سازماندهندگان تصمیم گرفتند حرکت چهارم را که هماکنون در جریان است، به شکلی متفاوت رقم بزنند. آنها به این نتیجه رسیدند که به جای ارسال کشتیها به صورت انفرادی که به راحتی توسط رژیم اسرائیل مصادره و سرنشینان آن دستگیر میشوند، این بار تعداد زیادی کشتی را به شکل یک کاروان بزرگ اعزام کنند. آنها در کشورهای مختلف به جمعآوری کمکهای مالی پرداختند تا کاروانی متشکل از دهها کشتی را به سمت غزه روانه کنند. هدف از این کار، بالا بردن هزینه برخورد و مقابله برای رژیم اسرائیل است.گروه اول این کاروان از اسپانیا حرکت خود را آغاز کردهاند. احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده به تونس میرسند و در آنجا کشتیهای دیگری به آنها ملحق خواهند شد. در مسیر نیز کشتیهای دیگری، برای مثال از یونان، به این کاروان اضافه میشوند. برنامه نهایی این است که تمامی کشتیها در نزدیکی یونان تجمیع شده و از آنجا به صورت یکپارچه به سمت غزه حرکت کنند تا بتوانند انشاءالله حصر غزه را بشکنند.هرچند احتمال موفقیت این اقدام کم به نظر میرسد و به احتمال زیاد رژیم اشغالگر اسرائیل مجدداً حمله خواهد کرد و اجازه ورود نخواهد داد، اما این فعالان با این تلاش میکوشند تا حتی اگر در شکستن حصر غزه موفق نشوند، بیش از پیش این رژیم را رسوا کرده و هزینههای این محاصره را آنقدر افزایش دهند تا در نهایت به نقطهای برسد که رژیم دیگر قادر به تداوم آن نباشد.
شعبانجولا درباره تاثیر این اقدام نیز گفت: متأسفانه در ایران به این موضوع به اندازه کافی پرداخته نشده و بسیاری از مردم از آن بیاطلاع هستند. اما در سطح جهانی، این یک رویداد مهم است. فعالانی از حدود پنجاه کشور جهان در این حرکت مشارکت دارند. لجستیک این کاروان نیز بسیار پیچیده است؛ به عنوان مثال، آنها مجبور به خرید کشتیها شدهاند، زیرا هیچ شرکتی حاضر به کرایه دادن کشتی نیست؛ زیرا میدانند اگر کشتی را کرایه دهند، توسط آن رژیم در مقصد مصادره خواهد شد و سرمایهشان از دست میرود. این واقعیت که حدود صد کشتی در حال خریداری و تجهیز با کمکهای مردمی از سراسر جهان است، نشاندهنده حجم بالای حمایتهای بینالمللی است و این حرکت در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره نقش مردم در کشورهای غربی بیان کرد: در نظرسنجیها، برای اولین بار در تاریخ آمریکا، تعداد حامیان فلسطین از حامیان اسرائیل فراتر رفته است. گزارشهای متعددی نشان میدهد که بسیاری از افراد که تا پیش از این از حامیان سرسخت اسرائیل بودند، اکنون معتقدند که اقدامات این رژیم از حد گذشته و دیگر قابل دفاع نیست.باید توجه داشت که به مراتب تعداد و تنوع فعالیتهای حمایتی از فلسطین در کشورهای غربی بیشتر از ایران است. آنها با ایدههای مختلف، تولید محتوا و برگزاری حرکتهای گوناگون، برای آگاهیبخشی تلاش میکنند و این فضا در آنجا کاملاً زنده و پویاست.