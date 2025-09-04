سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تضمین‌های امنیتی پیشنهادی اوکراین، را خطری برای اروپا دانست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که تضمین‌های امنیتی پیشنهادی اوکراین، خطری برای اروپا محسوب می‌شود.

زاخارووا در اجلاس اقتصادی شرق (EEF) استدلال کرد که این طرح‌ها با هدف حفظ اوکراین به عنوان پایگاهی برای اقدامات ضد روسیه طراحی شده‌اند. او هرگونه بحث درباره استقرار نیرو‌های نظامی خارجی در اوکراین را رد کرد و چنین اقداماتی را «اساساً غیرقابل قبول» خواند.

زاخارووا گفت روسیه «مداخله خارجی در اوکراین» را به هیچ شکل و فرمتی در نظر نخواهد گرفت.

این سخنگو گفت: «این‌ها تضمین امنیت اوکراین نیستند، بلکه تضمین خطر برای قاره اروپا هستند.»

حدود ۳۰ رهبر روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در مورد تضمین‌های امنیتی آتی به کی یف در صورت برقراری آتش‌بس با روسیه گفت‌و‌گو خواهند کرد و امیدوارند به اندازه کافی تلاش کنند تا ایالات متحده را متقاعد کنند که از اقدامات آنان حمایت کند.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، وزارت خارجه روسیه
خبرهای مرتبط
پیروزی پوتین در آلاسکا؛ غرب در شوک، اوکراین تحت فشار!
ضمانت‌های امنیتی یا ورود به بن‌بست؟ چالش‌های اوکراین و غرب برای پایان دادن به جنگ
سیلی محکم ترامپ به اوکراین، از نگاه مسکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل