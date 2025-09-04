باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که تضمینهای امنیتی پیشنهادی اوکراین، خطری برای اروپا محسوب میشود.
زاخارووا در اجلاس اقتصادی شرق (EEF) استدلال کرد که این طرحها با هدف حفظ اوکراین به عنوان پایگاهی برای اقدامات ضد روسیه طراحی شدهاند. او هرگونه بحث درباره استقرار نیروهای نظامی خارجی در اوکراین را رد کرد و چنین اقداماتی را «اساساً غیرقابل قبول» خواند.
زاخارووا گفت روسیه «مداخله خارجی در اوکراین» را به هیچ شکل و فرمتی در نظر نخواهد گرفت.
این سخنگو گفت: «اینها تضمین امنیت اوکراین نیستند، بلکه تضمین خطر برای قاره اروپا هستند.»
حدود ۳۰ رهبر روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در مورد تضمینهای امنیتی آتی به کی یف در صورت برقراری آتشبس با روسیه گفتوگو خواهند کرد و امیدوارند به اندازه کافی تلاش کنند تا ایالات متحده را متقاعد کنند که از اقدامات آنان حمایت کند.
منبع: تاس