باشگاه خبرنگاران جوان - ایوب ابراهیمی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، با بیان اینکه ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای معلمان سنگ بنای آینده‌ای درخشان و تضمینی برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است گفت: به همین منظور، آزمون سراسری «ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای معلمی» برای مهارت‌آموزان مشمول «ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان»، روز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ در دو نوبت صبح و با حضور گسترده شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶۳ هزار و ۱۰۵ نفر در سراسر کشور در این آزمون شرکت می‌کنند افزود: افراد در صورت قبولی گواهی صلاحیت معلمی دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه در صورت عدم قبولی، فرد اجازه دارد تا دو مرتبه دیگر در آزمون شرکت کند، در خصوص فواصل زمانی برگزاری بین آزمون‌ها افزود: زمان‌های برگزاری این آزمون بستگی به میزان تقاضا دارد، ممکن است گاهی تا سالی دوبار نیز برگزار شود.

ابراهیمی عنوان کرد: تعداد شرکت‌کنندگان آقا و خانم در این دوره آزمون تقریبا برابر هستند.

وی بر اهمیت برگزاری منظم و ایمن این رویداد ملی تأکید کرد.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان خطاب به مهارت‌آموزان افزود: تمام تلاش خود را برای برگزاری مطلوب و منصفانه این آزمون به کار گرفته‌ایم، اما توفیق شما عزیزان منوط به رعایت نکاتی ساده و کلیدی از جمله آمادگی جسمی و آرامش روانی: (شب پیش از آزمون را به استراحت کافی اختصاص دهید و با آرامش خاطر در جلسه حاضر شوید. اضطراب مانع شکوفایی توانمندی‌های شما می‌شود)، مطالعه کارت ورود به جلسه (زمان، نوبت و حوزه برگزاری خود را دقیقاً بررسی کرده و حداقل ۴۵ دقیقه پیش از آغاز آزمون در محل حاضر باشید)، به همراه داشتن مدارک لازم (اصل کارت ملی یا سایر مدارک شناسایی معتبر عکسدار و کارت ورود به جلسه را فراموش نکنید)، مدیریت زمان در جلسه آزمون (پس از دریافت دفترچه سؤالات، ابتدا چند دقیقه‌ای را به مرور اجمالی سؤالات و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی اختصاص دهید. وقت خود را به خوبی مدیریت کنید و درگیر سؤالات دشوار نشوید)، مطالعه دقیق صورت سؤال (هر سؤال را با دقت کامل بخوانید تا از مفهوم آن اطمینان حاصل کنید، سلامت پاسخنامه (پاسخ سؤالات را با دقت و با خودکار مناسب در محل مشخص شده در پاسخنامه وارد کنید)، پرهیز از هرگونه اقدام غیراخلاقی (به خاطر داشته باشید که معلمی، پیشه امانت‌داری و صداقت است. شرافت حرفه‌ای خود را با هیچ اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی به خطر نیندازید) است.

ابراهیمی خطاب به داوطلبان، با بیان اینکه به توانایی شما ایمان داریم ادامه داد: این آزمون تنها روشی برای سنجش میزان آمادگی شما برای پذیرش مسئولیت خطیر معلمی است.

افرادی که قصد ورود به آموزش و پرورش را دارند، می‌توانند از دو روش جذب این وزارتخانه شوند، یا از طریق ثبت نام در کنکور سراسری در این آزمون شرکت و در تاریخ انتخاب رشته، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کنند، دوره کارشناسی را گذرانده و سپس در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند و با کسب نمره قبولی جذب شوند.

دومین روش برای ورود به آموزش و پرورش، تکمیل ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به منظور جذب از این طریق است.

افراد قبول شده در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش باید دوره‌های مهارتی مختلفی را پشت سر گذاشته و برای ورود به مدارس در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان شرکت و در صورت قبولی به مدارس راه پیدا کنند.

آزمون اصلح در واقع برای ارزیابی یادگیری و تعیین صلاحیت پذیرفته‌شدگان برگزار و برای تمامی متقاضیان (مشمولان آزمون اصلح ماده ۲۸ و قانون تعیین تکلیف) اجرا می‌شود.

ط‌بق اعلام دانشگاه فرهنگیان آزمون جامع (مهارت‌آموزان ماده ۲۸) ۱۴۰۴ سری یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و افراد جامانده از سری قبل روز جمعه ۱۴ شهریور در نوبت ۷:۳۰ ویژه مهارت‌آموزان رشته آموزگار ابتدایی و استثنائی و نوبت ۱۰:۳۰ برای سایر رشته‌ها برگزار می‌شود.

افراد دارای نقص و معلولیت‌های خاص که نیازمند منشی هستند قبل از دریافت کارت ورود به جلسه، اطلاعات خود را در سامانه مروارید در بخش مکاتبات، درخواست‌های متفرقه را تکمیل کنند.

منبع: ایسنا