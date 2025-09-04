باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: تاکنون در پنجاه درصد سطح زیرکشت شهرستان، عملیات برداشت انجام شده است و پیش بینی می شود امسال قریب به ٧٠ هزار تن شلتوک از شالیزار‌های این شهرستان استحصال و در ٩٠ درصد اراضی برنجکاری بهشهر عملیات برداشت بصورت مکانیزه انجام گردد.

او افزود:بهشهر دارای ١٢٥٠٠ هکتار سطح زیرکشت برنج است و خوشبختانه تولید و برداشت مکانیزه برنج در شهرستان رو به افزایش است.

حسنی گفت: از کل سطح کشت شالی، ٦٨درصد به کشت ارقام پرمحصول و مابقی ارقام محلی اختصاص دارد که قریب به ٩٠ درصد از مزارع تحت کشت ارقام محلی برداشت شده است.

او افزود: بدون شک، با ارتقای مکانیزاسیون شاهد کاهش رنج تولید برنج، افزایش بهره وری و به تبع آن افزایش رغبت کشاورزان شهرستان در عرصه تولید برنج هستیم.