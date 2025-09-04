مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال به پروژه‌های راه‌سازی و بزرگراهی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محبوب حیدری، گفت: طی یکسال گذشته، اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال به پروژه‌های راه‌سازی و بزرگراهی استان اردبیل طی سال گذشته و جاری تخصیص‌یافته است.

او افزود: با تخصیص و تزریق بی‌سابقه این اعتبار در دولت چهاردهم از محل اعتبارات ملی، استانی و توازن ملی روند عملیات اجرایی پروژه‌های حوزه راه‌سازی و بزرگراهی در سطح استان اردبیل شتاب گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: یکی از اقدامات شاخص و ماندگار معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، احداث تونل شمالی حضرت ولیعصر (عج) گردنه حیران در محور اردبیل - آستارا است که با فعالیت‌های خوب‌صورت گرفته پیشرفت فیزیکی این پروژه مهم عمرانی به مرز ۹۵ درصد رسیده و طی روز‌های آینده به‌صورت موقت بازگشایی می‌شود.

حیدری تصریح کرد: طول این پروژه راه‌سازی با گالری و راه‌های طرفین آن به ۲ کیلومتر و هفتصد متر می‌رسد که ۷۳۰ متر آن مربوط به ساختمان و سازه اصلی تونل است.

او ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام‌گرفته در طول یک سال گذشته، آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های احداث باند دوم قطعه ۵ در محور مشکین‌شهر - سربند به طول ۲۸ کیلومتر و همچنین احداث باند دوم محور گرمی - انجیللو به طول ۱۲ کیلومتر است و در همین مدت زمانی ۱۴ کیلومتر از بزرگراه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی در قطعه ۷ باند دوم محور اردبیل - سرچم به‌صورت عبور موقت زیر ترافیک رفته است.

15سال بوجه برای میگرن ومخوارن خبری ازراه نیست.هفته دولت رسید پراز پروژه ناتمام.
