بازیکن ساحل عاجی پرسپولیس حدود ۱ ماه از میادین دور خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرژ اوریه بازیکن ساحل عاجی تیم فوتبال پرسپولیس که یکی از بهترین خریدهای این تیم محسوب میشد با چالشهای زیادی بعد از پیوستن به پرسپولیس روبور شد و بحث ابتلای او به هپاتیت دردسرهایی را برای باشگاه پرسپولیس و این بازیکن بوجود آورد.
به تازگی نیز گفته میشود پس از تلاشهای باشگاه پرسپولیس برای تکمیل روند درمانی او و روساندم اوریه به بازی ها، اینبار این بازیکن با مصدومیت روبهرو شده است و شایعات از دوری ۲۰ روزه این بازیکن از میادین خبر میدهند.
بدین ترتیب اوریه احتمالا تا هفته ششم در دسترس پرسپولیسیها نباشد، اما باید دید این غیبت به دلیل مصدومیت است یا همان بحث هپاتیت او را از میادین دور نگه داشته است.