بازیکن ساحل عاجی پرسپولیس حدود ۱ ماه از میادین دور خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرژ اوریه بازیکن ساحل عاجی تیم فوتبال پرسپولیس که یکی از بهترین خرید‌های این تیم محسوب می‌شد با چالش‌های زیادی بعد از پیوستن به پرسپولیس روبور شد و بحث ابتلای او به هپاتیت دردسر‌هایی را برای باشگاه پرسپولیس و این بازیکن بوجود آورد.

به تازگی نیز گفته می‌شود پس از تلاش‌های باشگاه پرسپولیس برای تکمیل روند درمانی او و روساندم اوریه به بازی ها، اینبار این بازیکن با مصدومیت رو‌به‌رو شده است و شایعات از دوری ۲۰ روزه این بازیکن از میادین خبر می‌دهند.

بدین ترتیب اوریه احتمالا تا هفته ششم در دسترس پرسپولیسی‌ها نباشد، اما باید دید این غیبت به دلیل مصدومیت است یا همان بحث هپاتیت او را از میادین دور نگه داشته است.

برچسب ها: بازیکن پرسپولیس ، اوریه
خبرهای مرتبط
شکاری: بدون تیم هم بمانم به استقلال نمی‌روم/ وحید امیری پشت دروازه روپایی نمی‌زد
هراتیان: مانعی برای بازی اوریه وجود ندارد/ اطلاعات از مرکز ما بیرون نرفته است
پیوس:
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند