باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حدود ۳۰ رهبر روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در مورد تضمینهای امنیتی آتی به کییف در صورت برقراری آتشبس با روسیه گفتوگو خواهند کرد و امیدوارند به اندازه کافی تلاش کرده باشند تا ایالات متحده را متقاعد کنند که از اقدامات آنان حمایت کند.
در این اجلاس «ائتلاف کشورهای داوطلب» که به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود، رهبران عمدتاً از اروپا، اما همچنین ترکیه، استرالیا و کانادا را گرد هم میآورد.
این کشورها برای ماهها در سطوح مختلف گفتوگو کردهاند تا سهم نظامی خود را در کمک به اوکراین برای ممانعت روسیه از حملات مجدد پس از برقراری آتشبس نهایی تعریف کنند.
اما این تلاشها اخیراً راکد شده است، زیرا دولتها گفتهاند که هرگونه نقش نظامی اروپایی به تضمینهای امنیتی جداگانه آمریکا به عنوان پشتیبان نیاز دارد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هیچ تعهد صریحی برای ارائه این تضمینها نداده است.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز چهارشنبه به همراه زلنسکی در پاریس گفت که رهبران ائتلاف روز پنجشنبه طرحهای تکمیلشده توسط نیروهای نظامی خود برای تضمینهای امنیتی را تأیید خواهند کرد.
دو مقام اروپایی گفتند که طرحهای دقیق «فنی» بدون ورود به جزئیات درباره معنای واقعی آن، به پایان رسیده است.
مکرون گفت: «ما اروپاییها آماده ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین هستیم. این به ما امکان میدهد که محکم بگوییم آماده یک صلح قوی و پایدار برای اوکراین و اروپاییها هستیم، اما اکنون سؤال این است که صداقت روسیه را ببینیم.»
دو مقام اروپایی گفتند که هدف، ارسال یک سیگنال سیاسی به ترامپ خواهد بود. این امر بر عدم پیشرفت به سوی مذاکرات صلح مستقیم بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و زلنسکی از زمان اجلاس ترامپ-پوتین در ماه اوت تأکید کرده و ترامپ را ترغیب میکند تا اکنون بر مسکو فشار بیشتری وارد کند.
بر اساس یک یادداشت مفهومی ارسالشده برای شرکتکنندگان که توسط رویترز دیده شده، رؤسای ستادهای ارتش انگلیس و فرانسه که هفته گذشته جلسات مفصلی با همتایان خود در ائتلاف داشتند، قرار است روز پنجشنبه رهبران را توجیهکنند.
مارک روته، دبیرکل ناتو، روز چهارشنبه گفت که انتظار دارد به زودی وضوحی در مورد آنچه میتوان تحویل داد، حاصل شود.
او به خبرنگاران در یک کنفرانس خبری گفت: «این بدان معناست که میتوانیم حتی شدیدتر نیز درگیر شویم، همچنین با سمت آمریکایی، تا ببینیم که آنان چه میخواهند از نظر مشارکت در تضمینهای امنیتی ارائه دهند.»
پوتین روز چهارشنبه به کییف گفت که در صورت «چیرگی عقل سلیم»، فرصتی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین از طریق مذاکرات وجود دارد، گزینهای که گفت آن را ترجیح میدهد، اما اگر این تنها راه باشد، آماده است تا آن را با زور به پایان برساند.
مقامات غربی میگویند مهمترین عنصر تضمینها، ادامه حمایت قوی از نیروهای مسلح اوکراین خواهد بود. اما همچنین انتظار میرفت که این تضمینها شامل یک نیروی بینالمللی برای کمک و اطمینانبخشی به کییف، هم در اوکراین و هم در کشورهای همسایه باشد.
یک مقام فرانسوی که خبرنگاران را توجیه میکرد، از گفتن اینکه کدام کشورها آماده مشارکت در تضمینهای امنیتی اوکراین، از جمله در نیروی اطمینانبخش، هستند، خودداری کرد.
