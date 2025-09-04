 واحد تصفیه نفت سفید در پالایشگاه اصفهان امروز به بهره‌برداری می‌رسد که با افتتاح آن گام مهم‌در کاهش آلاینده‌های محیط زیستی خواهیم برداشت.

 واحد تصفیه نفت سفید در پالایشگاه اصفهان امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

این واحد گام مهمی در کاهش آلاینده‌های محیط زیستی و ارتقای کیفیت محصولات نفتی جامعه برداشته است.  

براساس این گزارش در راستای تولید محصولات سازگار با محیط زیست، پالایشگاه اصفهان توانسته پروژه مهمی را برای کاهش میزان گوگرد در نفت سفید و رسیدن به استاندارد‌های بین‌المللی اجرا کند.  

گفتنی است این طرح KHT برای شیرین‌سازی نفت سفید و کاهش گوگرد موجود به کمتر از ۱۰ PPM اجرا شده است، در حالی که پیش از این میزان گوگرد نفت سفید تولیدی پالایشگاه حدود ۳۰۰۰ PPM بود.

اصغر صابری معاون تولید پالایشگاه اصفهان در این خصوص اظهار داشت: کاهش آلایندگی این محصول، هرچند بدون صرفه اقتصادی قابل توجه برای پالایشگاه بوده، یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی مهم برای حفظ محیط زیست محسوب می‌شود.  

وی افزود:  در اجرای این پروژه با چالش‌های متعددی نظیر مسائل مهندسی، تأمین تجهیزات و روند اجرایی روبه‌رو بوده‌اند؛ اما با اتکا به توان متخصصان داخلی، بیش از ۸۰درصد از تجهیزات موردنیاز بومی‌سازی شده و اکنون این طرح مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

همچنین اعلام شد تولید محصول بلندینگ نفتا برای حلال ۴۰۲ نیز در کنار اجرای این طرح آغاز خواهد شد، که آورده اقتصادی مناسبی برای پالایشگاه اصفهان به همراه دارد.  

 با تکمیل ظرفیت این پروژه، هدف بعدی تولید الکل‌های چرب خواهد بود تا زنجیره ارزش محصولات در این پالایشگاه تکمیل شود. وی همچنین به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای اجرای طرح‌های دیگر شامل RHU و RFCC اشاره کرد که اهمیت واحد KHT پررنگ‌تر خواهد شد و قدرت پالایشگاه را در تولید محصولات شیرین و با کیفیت را افزایش خواهد داد.

تمامی کاتالیست‌های مورد استفاده پیشین خارجی بوده‌اند، اما اکنون تمامی کاتالیست‌های پروژه KHT به لطف تلاش یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی بومی‌سازی شده‌اند. این شرکت تحت حمایت پالایشگاه اصفهان توانسته کاتالیست‌های موردنیاز را تولید کند که مطابق با استاندارد‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.  

