حجتالاسلام والمسلمین مهدی متقیفر با اعلام آمار موفقیتهای دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در کنکور سراسری، افزود: سه هزار نفر از دانشآموزان پرتلاش تحت حمایت از مناطق محروم کشور، رتبههای برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را به دست آوردهاند.
وی ادامه داد: پنج نفر از این عزیزان با تلاش و پشتکار، رتبههای تکرقمی کنکور را در رشتههای مختلف به دست آوردهاند.
وی اظهار کرد: همچنین ۲۱ نفر از جامعه هدف کمیته امداد حائز رتبههای دو رقمی و زیر ۱۰۰ کنکور شدهاند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد با بیان اینکه ۱۴۲ نفر رتبه زیر ۵۰۰ به دست آوردهاند، خاطرنشان کرد: همچنین ۱۷۸ نفر رتبه زیر هزار را کسب کردهاند.
متقیفر گفت: در مجموع سه هزار نفر از دانشآموزان مستعد تحت حمایت، رتبههای برتر کنکور را به دست آوردهاند که در رشتههای مطلوب و دانشگاههای برتر کشور مشغول تحصیل خواهند شد.
وی اضافه کرد: این افتخارات نمایانگر تلاشهای بیپایان این دانشآموزان معزز، حمایتهای شایسته خانواده آنان، مربیان، اساتید و امدادگران کمیته امداد است.
متقیفر رتبههای کسب شده دانشآموزان مددجو در کنکور امسال را بینظیر توصیف کرد و ادامه داد: این موفقیتها نه تنها نشاندهنده عزم راسخ و استعداد چشمگیر این فرزندان، بلکه نویدبخش آیندهای روشن برای آنان و کشور عزیزمان خواهد بود.
وی گفت: کمیته امداد، همواره در کنار این دانشآموزان خواهد بود و با تلاش مضاعف بر آن است تا زمینههای بیشتری برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم آورد.
منبع: کمیته امداد