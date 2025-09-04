معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: پنج نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد موفق به کسب رتبه تک رقمی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر با اعلام آمار موفقیت‌های دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در کنکور سراسری، افزود: سه هزار نفر از دانش‌آموزان پرتلاش تحت حمایت از مناطق محروم کشور، رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را به دست آورده‌اند.

وی ادامه داد: پنج نفر از این عزیزان با تلاش و پشتکار، رتبه‌های تک‌رقمی کنکور را در رشته‌های مختلف به دست آورده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین ۲۱ نفر از جامعه هدف کمیته امداد حائز رتبه‌های دو رقمی و زیر ۱۰۰ کنکور شده‌اند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با بیان اینکه ۱۴۲ نفر رتبه زیر ۵۰۰ به دست آورده‌اند، خاطرنشان کرد: همچنین ۱۷۸ نفر رتبه زیر هزار را کسب کرده‌اند.

متقی‌فر گفت: در مجموع سه هزار نفر از دانش‌آموزان مستعد تحت حمایت، رتبه‌های برتر کنکور را به دست آورده‌اند که در رشته‌های مطلوب و دانشگاه‌های برتر کشور مشغول تحصیل خواهند شد.

وی اضافه کرد: این افتخارات نمایانگر تلاش‌های بی‌پایان این دانش‌آموزان معزز، حمایت‌های شایسته خانواده آنان، مربیان، اساتید و امدادگران کمیته امداد است.

متقی‌فر رتبه‌های کسب شده دانش‌آموزان مددجو در کنکور امسال را بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: این موفقیت‌ها نه تنها نشان‌دهنده عزم راسخ و استعداد چشمگیر این فرزندان، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن برای آنان و کشور عزیزمان خواهد بود.

وی گفت: کمیته امداد، همواره در کنار این دانش‌آموزان خواهد بود و با تلاش مضاعف بر آن است تا زمینه‌های بیشتری برای شکوفایی استعداد‌های آنان فراهم آورد.

منبع: کمیته امداد

Iran (Islamic Republic of)
ناهید
۱۴:۱۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
منم دو سال پیش ازم دعوت شد برم رییس ناسا بشم ولی قبول نکردم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خوب اگر میشد اسامی رو اعلام کنن که این حرفو نمیزدن!!!!
رتبه های برتر که خودشون تو مصاحبه ها گفتن پدر و مادرشون پزشک و وکیل و استاد دانشگاه و ...هستن
کمیته کجا بود؟؟
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تک رقمی؟؟؟؟ کدوم رشته کدوم داوطلب؟ اسامی که مشخص بفرمایید کدومشون را میگید
۳
۶
پاسخ دادن
