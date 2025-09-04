باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «رو به طلوع خورشید»، «محمد رسول ‌الله»، «هاکان و گنج مخفی»، «پسران کونگ فو کار ۳»، «محمد رسول ‌الله»، «هوای ناپایدار»، «مامور ناشی»، «مردی از تورنتو»، «پاگنده به هنگ کنگ می رود»، «نقشه پاندا»، «در قابل حمل»، «زمین سوخته»، «بی نظیر»، «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «طلا»، «نگهبان شب»، «سریع و خشن ۳»، «مکانی آرام»، «جک غول کش»، «قصر شیرین»، «سریع و خشن ۴»، «نفس نکش»، «دوک»، «سریع و خشن ۵»، «مهاجران»، «افسانه ربات ها»، «داستان اسباب بازی ۲»، «قهرمان بازی ساز»، «افسانه نارنیا ۲»، «برادران شگفت انگیز ماریو» و «دولیتل»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه، مصادف با آغاز هفته وحدت از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «رو به طلوع خورشید» به کارگردانی «پت کالینز»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «محمد رسول ‌الله» به کارگردانی «مجید مجیدی»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم سینمایی از محاصره‌ مسلمانان در شعب ابی ‌طالب آغاز می‌ شود و سپس به دوره پیش از تولد پیامبر اسلام باز می ‌گردد. این فیلم رخدادهای پیش از تولد پیامبر اسلام تا ۱۲ سالگی و صحنه ‌های دوره شیرخوارگی و خردسالی پیامبر را پیش چشم مخاطبان به تصویر می کشد.

علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادی‌ور و نسرین نصرتی در فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)» هنرنمایی کرده اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «هاکان و گنج مخفی» به کارگردانی «تِد جِلسون»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی جدید «پسران کونگ فو کار ۳» به کارگردانی «تائو شِنگ»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «محمد رسول ‌الله» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما تماشایی می‌شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و ...

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «هوای ناپایدار» به کارگردانی «مارکو پونتکوروو»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مامور ناشی» به کارگردانی «لوئیس اسماعیل»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «مردی از تورنتو» به کارگردانی «پاتریک هیوز»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما تماشایی می‌شود.

فیلم سینمایی «پاگنده به هنگ کنگ می رود» به کارگردانی «استانو»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی انزو کاناوالی، باد اسپنسر و ال لیتیری آمده است: کاپیتان ریتسو در پی دستگیری عامل مافیا در ناپل سر از هنگ کنگ و تایلند در می آورد از طرفی رابرت و بر از طرف اداره مبارزه با موادمخدر امریکا همکار وی می شود و ...

فیلم سینمایی «نقشه پاندا» به کارگردانی «لوان ژانگ»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «در قابل حمل» به کارگردانی «جفری واکر»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «زمین سوخته» به کارگردانی «توماس ارسلان»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «بی نظیر» به کارگردانی «راسموس آ. سیورسن»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران تماشایی می‌شود.

انیمیشن سینمایی «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» به کارگردانی «دارل ون سیترز»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «چهار اصفهانی در بغداد» به کارگردانی «سیدمحمدرضا ممتاز»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

اکبر عبدی، نسرین مقانلو، ارژنگ امیرفضلی، قاسم زارع و جعفر دهقان در فیلم سینمایی «چهار اصفهانی در بغداد» بازی کرده اند.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «ریما گاگتی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش تماشایی می‌شود.

فیلم سینمایی «نگهبان شب» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «سریع و خشن ۳» به کارگردانی «جاستین لین»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوکاس بلک، زکری تای برایان، شاد ماس و دیمین مارزت خواهیم دید: سن بوسول برای گریختن از حکم زندان، به توکیو می رود تا با پدر ارتشی‌اش زندگی کند و در آنجا وارد دنیای زیرزمینی مسابقات دریفت می شود که ...

فیلم سینمایی «مکانی آرام» به کارگردانی «جان کراسینسکی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «جک غول کش» به کارگردانی «برایان سینگر»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش تماشایی می‌شود.

فیلم سینمایی «قصر شیرین» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

حامد بهداد، ژیلا شاهی و یونا تدین در فیلم سینمایی «قصر شیرین» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «سریع و خشن ۴» به کارگردانی «جاستین لین»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «نفس نکش» به کارگردانی «فده آلوارز»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «دوک» به کارگردانی «راجر میشل»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «سریع و خشن ۵» به کارگردانی «جاستین لین»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش تماشایی می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی «فیلیپه گالوز هابرله»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «افسانه ربات ها» به کارگردانی «پراپاس چولسارنونت»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «داستان اسباب بازی ۲» به کارگردانی «جان لستر»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «قهرمان بازی ساز» به کارگردانی «ای جی تسلر»، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید تماشایی خواهد شد.

فیلم سینمایی «افسانه نارنیا ۲» به کارگردانی «اندرو آدامسون»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید تماشایی خواهد شد.

شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «برادران شگفت انگیز ماریو» به کارگردانی «آرون هوروات و مایکل جلنیک»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «دولیتل» به کارگردانی «استفان گاچان»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر تماشایی خواهد شد.