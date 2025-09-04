مرکز نیکوکاری شهدای زندان‌ها به جمع حامیان طرح «محسنین» پیوست و مسئولیت حمایت از ۵۰۰ نفر از فرزندان سرپرست زندانی تحت پوشش کمیته امداد استان البرز را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در راستای حمایت از فرزندان سرپرست زندانی و ارتقای سطح خدمات حمایتی، مرکز نیکوکاری شهدای زندان‌ها به جمع حامیان طرح «محسنین» پیوست و مسئولیت حمایت از ۵۰۰ نفر از فرزندان سرپرست زندانی تحت پوشش کمیته امداد استان البرز را بر عهده گرفت.

رضا البرزی افزود: حمایت از فرزندان سرپرست زندانی، یکی از اولویت‌های مهم کمیته امداد است و هدف ما تأمین نیازهای اساسی، تحصیلی، درمانی و فرهنگی این کودکان و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه آنهاست. همکاری با مرکز نیکوکاری شهدای زندان‌ها به‌عنوان حامی حقوقی، گامی ارزشمند در راستای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با پیوستن این مرکز به طرح محسنین، زمینه همکاری سازنده میان کمیته امداد و اداره کل امور زندان‌های استان البرز فراهم شده و خدمات حمایتی به صورت سازمان‌یافته و هدفمند ارائه خواهد شد. این اقدام علاوه بر تأمین نیازهای اولیه فرزندان، به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های احتمالی در خانواده‌های آسیب‌پذیر کمک خواهد کرد.

مدیرکل کمیته امداد البرز همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی و ترویج همیاری اجتماعی تأکید کرد و افزود: حمایت از این فرزندان نه تنها رسالت انسانی و دینی ماست، بلکه موجب تقویت مسئولیت اجتماعی و همدلی جامعه نسبت به اقشار محروم می‌شود. امیدواریم سایر مراکز نیکوکاری و اصناف نیز با پیوستن به طرح محسنین، در توسعه خدمات حمایتی و افزایش دامنه پوشش طرح مشارکت کنند.

وی در پایان تصریح کرد: طرح محسنین با هدف ارائه حمایت‌های جامع به فرزندان بد سرپرست و سرپرست زنداني اجرا می‌شود و شامل تأمین نیازهای ضروری، پوشاک، لوازم تحصیلی، خدمات فرهنگی و درمانی است. این طرح با همکاری مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، مسیر رشد و بالندگی این کودکان را هموار می‌سازد.

برچسب ها: مرکز نیکوکاری ، زنان بی سرپرست و بد سرپرست
