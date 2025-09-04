مرغ مورد نیاز بازار‌های تهران و سایر استان‌ها همچنان از طریق کشتارگاه‌های مازندران تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ بیش از ۱۷۵ هزار و ۱۸۰ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۷۰ هزار و ۴۵۶ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود:جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۴۵ هزار و ۶۳۶ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۳۸ هزارو ۵۰۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۵۵۰ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۴۳ هزار و ۷۰۹ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۵۹ هزار و ۲۸۹ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۳۴ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

برچسب ها: توزیع مرغ ، تولید مرغ
خبرهای مرتبط
نظارت بر تخلیه مرغ و ثبت برنج در اولویت
توزیع یک تن مرغ تنظیم بازاری در سوادکوه
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده کندوان یکطرفه شد
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
آخرین اخبار
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
جاده کندوان یکطرفه شد
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ شنا ممنوع!
سلطان کوهستان در قابی زیبا
بازیگوشی دو توله خرس قهوه‌ای در کنار مادرشان + فیلم
قانون در کمین متخلفان ساخت‌ و ساز در نور؛ ۷۳ هزار مترمربع قلع و قمع شد
توزیع ۲۰ تن مرغ تنظیم بازاری در ساری برای کنترل قیمت‌ها آغاز شد
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد شمال
سواحل مازندران تبدیل به جنگل می‌شوند