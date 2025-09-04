باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ بیش از ۱۷۵ هزار و ۱۸۰ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۷۰ هزار و ۴۵۶ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود:جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۴۵ هزار و ۶۳۶ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۳۸ هزارو ۵۰۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۵۵۰ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۴۳ هزار و ۷۰۹ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۵۹ هزار و ۲۸۹ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۳۴ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.