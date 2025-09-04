باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بسیاری از روستاهای این استان در مناطق صعبالعبور قرار گرفتهاند و همین موضوع باعث شده است که اجرای شبکه تلفن ثابت سیمی به روش سنتی (کابلکشی زمینی) با مشکلات و هزینههای بسیار بالا همراه باشد.
در چنین شرایطی، استفاده از فناوری تلفن ثابت بیسیم (WLL) میتواند به عنوان یک راهکار عملی، سریع و کمهزینه، تحولی اساسی در زندگی روستاییان لرستان ایجاد کند.
۲۸۰ روستا به تلفن ثابت بیسیم مجهز شدند
مدیر مخابرات منطقه لرستان همچنین یکی از معضلات اصلی در حوزه روستایی را شبکههای کابلی هوایی و آسیبپذیری آنها در برابر سرقت و تخریب عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل طرح جایگزینی تلفن ثابت بیسیم بر بستر شبکه همراه اول در دستور کار قرار گرفت که مجوز آن برای بیش از ۲۸۰ روستای استان صادر و اجرا شده است.
شمسی فر عنوان کرد: این سرویس ضمن حفظ شماره ثابت مشترکان هزینهای مشابه تلفن ثابت دارد و مشکلاتی نظیر سرقت کابل را به طور کامل از بین میبرد، همچنین اینترنت با تعرفه مناسب و سرعت استاندارد نسل سوم (تری جی) برای این مشترکان فعال است.
وی اضافه کرد: هر روستایی که شبکه کابلی آن دچار اختلال یا سرقت گسترده شود در صورتی که تحت پوشش شبکه همراه اول باشد این آمادگی وجود دارد تا آن را به شبکه تلفن ثابت بیسیم مجهز کنیم.
به گفته مدیر مخابرات منطقه لرستان تمام شهرهای استان به جز معمولان با هدف پایداری شبکه و اجرای اصول پدافند غیرعامل دارای بیش از یک مسیر ارتباطی فیبر نوری به مرکز استان شدهاند تا در صورت بروز حادثه برای یک مسیر، ارتباطات مختل نشود.
شمسی فر در خصوص وضعیت پروژه فیبر نوری معمولان گفت: این پروژه به طول تقریبی ۹۰ کیلومتر پس از سیل ۹۸ آغاز و ۱۸ کیلومتر آن از سمت پلدختر تا روستای «مورانی» اجرا شده، اما به دلیل برخی مخالفتهای آن زمان از سوی دستگاههای مرتبط، پیمانکار پروژه را رها کرد و اعتبار آن هم از بین رفت که اکنون برای تکمیل ۷۰ کیلومتر باقیمانده این مسیر نیازمند حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید هستیم.
وی همچنین از ایجاد نزدیک به ۲۴ هزار پورت فیبر نوری خانگی در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون هشت هزار پورت به مشترکین واگذار شده و با توسعه این فناوری، امکان ارائه اینترنت با سرعت تا یکهزار مگابیت بر ثانیه برای شهروندان فراهم شده است.
شمسی فر بیان کرد: فناوری فیبر نوری برخلاف کابل مسی که حداکثر سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه را ارائه میداد، قابلیت ارائه سرعت تا یکهزار مگابیت بر ثانیه (یک گیگابیت) را دارد و البته دستیابی به این سرعت نیازمند تجهیزات مناسب از سوی مشترکان است.
وی افزود: در شهرهای نورآباد و دورود با حذف کامل مراکز تلفن قدیمی و جایگزینی آن با فناوری "کافوهای نوری"، زیرساختهای مخابراتی بهروزرسانی، در نورآباد، دورود و پلدختر نیز امکان واگذاری سرویس اینترنت تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شده که در حال حاضر پنج هزار مشترک از این سرویس استفاده میکنند.
ارتباطات روستایی در مسیر هوشمند شدن
ارتباطات پایدار یکی از زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نبود تلفن ثابت یا اینترنت در روستاها نه تنها ارتباطات خانوادگی و اجتماعی را مختل میکند، بلکه در دسترسی مردم به خدماتی مانند آموزش، بهداشت، بانکداری الکترونیک و تجارت محلی نیز مانع ایجاد میکند. بسیاری از روستاییان مجبورند برای یک تماس ضروری یا دریافت خدمات بانکی تا مرکز بخش یا شهرهای اطراف سفر کنند. این مسئله وقت، هزینه و انرژی زیادی از آنها میگیرد
تجهیز روستاهای لرستان به تلفن ثابت بیسیم نه تنها یک پروژه ارتباطی، بلکه یک سرمایهگذاری اجتماعی و توسعهای است. این اقدام میتواند به کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و رشد اقتصادی منطقه کمک کند. تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت، شرکت مخابرات و حتی مشارکت بخش خصوصی است.
با اجرای چنین طرحی، لرستان میتواند از یک استان محروم در حوزه ارتباطات، به الگویی موفق در توسعه ارتباطات روستایی در کشور تبدیل شود.