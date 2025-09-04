باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس سندی از پلیتبورو حزب کمونیست، قدرتمندترین نهاد ویتنام، این کشور برای استفاده از رآکتورهای کوچک ماژولار (SMRs) در نیروگاههای هستهای برنامهریزی شده خود آماده است.
این کشور جنوب شرق آسیا، که یک قطب تولیدی منطقهای است، در تلاش است تا ظرفیت تولید برق خود را برای پشتیبانی از اقتصادش، که یکی از سریعترین رشدها در جهان را دارد، افزایش دهد.
در این سند که به صورت آنلاین در دسترس است، پلیتبورو خواستار تدوین سریع «یک برنامه انعطافپذیر توسعه نیروی هستهای، با رآکتورهای کوچک ماژولار» شده و همچنین شرکتهای خصوصی را به توسعه نیروگاههای هستهای تشویق میکند.
این اولین بار است که ویتنام به طور علنی گفته است استفاده از رآکتورهای کوچک ماژولار را در نظر خواهد گرفت که میتوانند تولید، حمل و در محل نصب شوند که آنها را نسبت به ساخت نیروگاههای بزرگ هستهای مقرونبهصرفهتر میکند.
رآکتورهای کوچک ماژولار توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده، روسیه و کره جنوبی تولید یا در حال توسعه هستند. در ماه مه، پتروویتنام، شرکت برتر انرژی ویتنام، یک توافقنامه اشتراکگذاری اطلاعات در مورد فناوری انرژی هستهای با شرکت وستینگهاوس الکتریک مستقر در ایالات متحده امضا کرد.
ویتنام در ماه آوریل گفت که میخواهد کل ظرفیت نصب شده برق خود را تا سال ۲۰۳۰ به محدوده ۱۸۳ تا ۲۳۶ گیگاوات برساند که از بیش از ۸۰ گیگاوات در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش مییابد، و برای دستیابی به این هدف بر افزایش انرژی تجدیدپذیر و افزودن انرژی هستهای به سبد انرژی تمرکز خواهد کرد.
بر اساس اعلام دولت، برای رسیدن به آن هدف ظرفیت، این کشور نیاز دارد تا سال ۲۰۳۰ معادل بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۴، ۱۳۶.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری کند.
پلیتبورو در این سند گفت که پیشرفت چندین پروژه توسعه برق کند بوده است، در حالی که چارچوب قانونی این صنعت همچنان ضعیف ست.
این نهاد گفت: «عرضه انرژی داخلی هنوز به واردات متکی است و این امر تهدید کمبود برق را در دورهای هدفمند با رشد اقتصادی دو رقمی به همراه دارد.»
ویتنام هدفگذاری کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۵ به ۸.۳ تا ۸.۵ درصد و برای بقیه دهه به رشد دو رقمی برساند.
پیشتر در سال جاری، ویتنام تصمیم گرفت توسعه نیروگاههای هستهای را که نزدیک به یک دهه قبل متوقف شده بود، از سر گیرد و انتظار میرود اولین نیروگاهها با ظرفیت ترکیبی تا ۶.۴ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ به بهرهبرداری برسند.
رآکتورهای کوچک ماژولار در چندین کشور از جمله ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و کانادا استقرار یافتهاند.
پیشتر دولت ویتنام اشاره کرده بود که شرکتهای روسی و ژاپنی را برای توسعه اولین نیروگاههای هستهای خود انتخاب خواهد کرد.
پلیتبورو همچنین خواستار افزایش تولید نفت خام و زغال سنگ و حذف موانع مقرراتی برای توسعه نیروی بادی فراساحلی شد.
منبع: رویترز