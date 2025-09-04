ویتنام در پی توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با فناوری جدید و مشارکت بخش خصوصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس سندی از پلیتبورو حزب کمونیست، قدرتمندترین نهاد ویتنام، این کشور  برای استفاده از رآکتور‌های کوچک ماژولار (SMRs) در نیروگاه‌های هسته‌ای برنامه‌ریزی شده خود آماده است.

این کشور جنوب شرق آسیا، که یک قطب تولیدی منطقه‌ای است، در تلاش است تا ظرفیت تولید برق خود را برای پشتیبانی از اقتصادش، که یکی از سریع‌ترین رشد‌ها در جهان را دارد، افزایش دهد.

در این سند که به صورت آنلاین در دسترس است، پلیتبورو خواستار تدوین سریع «یک برنامه انعطاف‌پذیر توسعه نیروی هسته‌ای، با رآکتور‌های کوچک ماژولار» شده و همچنین شرکت‌های خصوصی را به توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای تشویق می‌کند.

این اولین بار است که ویتنام به طور علنی گفته است استفاده از رآکتور‌های کوچک ماژولار را در نظر خواهد گرفت که می‌توانند تولید، حمل و در محل نصب شوند که آنها را نسبت به ساخت نیروگاه‌های بزرگ هسته‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند.

رآکتور‌های کوچک ماژولار توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده، روسیه و کره جنوبی تولید یا در حال توسعه هستند. در ماه مه، پتروویتنام، شرکت برتر انرژی ویتنام، یک توافقنامه اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد فناوری انرژی هسته‌ای با شرکت وستینگهاوس الکتریک مستقر در ایالات متحده امضا کرد.

ویتنام در ماه آوریل گفت که می‌خواهد کل ظرفیت نصب شده برق خود را تا سال ۲۰۳۰ به محدوده ۱۸۳ تا ۲۳۶ گیگاوات برساند که از بیش از ۸۰ گیگاوات در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش می‌یابد، و برای دستیابی به این هدف بر افزایش انرژی تجدیدپذیر و افزودن انرژی هسته‌ای به سبد انرژی تمرکز خواهد کرد.

بر اساس اعلام دولت، برای رسیدن به آن هدف ظرفیت، این کشور نیاز دارد تا سال ۲۰۳۰ معادل بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۴، ۱۳۶.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند.

پلیتبورو در این سند گفت که پیشرفت چندین پروژه توسعه برق کند بوده است، در حالی که چارچوب قانونی این صنعت همچنان ضعیف ست.

این نهاد گفت: «عرضه انرژی داخلی هنوز به واردات متکی است و این امر تهدید کمبود برق را در دوره‌ای هدفمند با رشد اقتصادی دو رقمی به همراه دارد.»

ویتنام هدفگذاری کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۵ به ۸.۳ تا ۸.۵ درصد و برای بقیه دهه به رشد دو رقمی برساند.

پیشتر در سال جاری، ویتنام تصمیم گرفت توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای را که نزدیک به یک دهه قبل متوقف شده بود، از سر گیرد و انتظار می‌رود اولین نیروگاه‌ها با ظرفیت ترکیبی تا ۶.۴ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ به بهره‌برداری برسند.

رآکتور‌های کوچک ماژولار در چندین کشور از جمله ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و کانادا استقرار یافته‌اند.

پیشتر دولت ویتنام اشاره کرده بود که شرکت‌های روسی و ژاپنی را برای توسعه اولین نیروگاه‌های هسته‌ای خود انتخاب خواهد کرد.

پلیتبورو همچنین خواستار افزایش تولید نفت خام و زغال سنگ و حذف موانع مقرراتی برای توسعه نیروی بادی فراساحلی شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ویتنام ، راکتور هسته ای
خبرهای مرتبط
قطار اسرارآمیز؛ سفر ۲۴ ساعته کیم جونگ اون به پکن در کاخ چرخان ضد گلوله
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
شمار قربانیان طوفان در تایلند به ۵ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
میخواد بیت کوین تولید کنه
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل