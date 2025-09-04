معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های فاقد مجوز در پایتخت، گفت: حدود ۵ درصد از دکل‌های تهران پروانه قانونی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های فاقد مجوز در پایتخت، گفت: حدود ۵ درصد از دکل‌های تهران پروانه قانونی ندارند و نزدیک مکان‌هایی مانند کودکستان‌ها قرار گرفته‌اند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، مجاز نیست.

حمیدرضا صارمی در توضیح بیشتر اعلام کرد: حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی تهران فاقد مجوز قانونی هستند و باید جمع‌آوری شوند.

وی با بیان اینکه این دکل‌ها در مکان‌های غیرمجاز از جمله نزدیک کودکستان‌ها نصب شده‌اند، تأکید کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین مکان‌هایی ممنوع است.

صارمی افزود: برای این دکل‌ها حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰ صادر شده و به اپراتورهای مربوطه ابلاغ کرده‌ایم که باید نسبت به انتقال آنها به نقاط مجاز اقدام کنند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه جمع‌آوری این دکل‌ها تأثیری بر سرعت اینترنت نخواهد داشت، گفت: مقرر شده به اپراتورها مهلت شش‌ماهه داده شود تا نسبت به انتقال دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.

 وی خاطرنشان کرد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتورها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند.

منبع: شهرداری

برچسب ها: دکل اینترنت ، دکل مخابراتی
خبرهای مرتبط
اولویت وزارت ارتباطات، سلامتی الکترومغناطیسی جامعه است
توقف موقت اجرای احکام جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی در تهران برای تقویت خدمات ارتباطی
بیش از یک هزار دکل و آنتن غیرمجاز در تهران باید جمع‌آوری شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
آخرین اخبار
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
با آموزش‌های هدفمند تاب‌آوری شهر را افزایش دهیم
لزوم ارائه طرح عملیاتی مناطق اتوبوسرانی ویژه بازگشایی مراکز علمی برای مهرماه
ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی/ الزام درج قیمت روی کیسه برنج
تعاونی‌های تولیدی موتور محرک اقتصاد مردمی هستند
افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی در تهران تا پایان سال/ پل‌های فلزی ایمن می‌شوند
۷ تصادف مرگبار در تهران؛ عابران پیاده قربانی عبور‌های غیرمجاز از عرض بزرگراه‌ها
هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
همه خانوار‌های تهرانی باید «کوله زندگی» آماده داشته باشند
شهرداری وزرشگاه یادگار امام را میراث نمی‌دهد/ معتادان بهبود یافته می‌توانند پاکبان شوند