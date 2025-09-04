حماس در پاسخ به ترامپ می‌گوید که برای یک معامله جامع در غزه به منظور آزادی تمام اسرا آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش حماس گفت که برای یک معامله جامع در غزه که در آن تمام اسرای اسرائیلی آزاد خواهند شد، آماده است. این واکنش در پاسخ به درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده بود.

ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که جنگ در غزه می‌تواند پایان یابد اگر این گروه تمام اسرای باقی‌مانده اسرائیلی را که در این منطقه نگهداری می‌شوند، آزاد کند.

ترامپ در پلتفرم Truth Social خود نوشت: «به حماس بگویید فوراً همه ۲۰ گروگان (نه دو یا پنج یا هفت نفر) را پس دهد، و اوضاع به سرعت تغییر خواهد کرد. این [جنگ]پایان خواهد یافت.»

حماس در پاسخ بیانیه‌ای صادر کرد. این گروه گفت: «به رئیس‌جمهور ترامپ می‌گوییم: حماس در ۱۸ اوت به طرح میانجی‌گران که در اصل بر اساس پیشنهاد [استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا]و [بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل]بود، پاسخ داده [موافقت کرد]و نتانیاهو تاکنون پاسخی به آن نداده است.»

«ما همچنین آمادگی خود را برای یک معامله جامع اعلام کردیم که در آن تمام اسرا در ازای آزادی تعداد توافق‌شده‌ای از زندانیان ما در زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد خواهند شد، به نحوی که منجر به پایان جنگ و خروج نیرو‌های اشغالگر شود.»

دفتر نتانیاهو از اظهارات حماس انتقاد کرد. 

این گروه در ماه اوت با یک طرح آتش‌بس ۶۰ روزه با اسرائیل موافقت کرد که شامل بازگشت نیمی از اسرای نگهداری شده در غزه و آزادی برخی از اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل بود.

نتانیاهو چند روز بعد گفت که اسرائیل بلافاصله مذاکرات برای آزادی تمام اسرا و پایان جنگ را از سر خواهد گرفت، اما بر اساس شرایط قابل قبول برای اسرائیل، بدون موافقت با طرح ارائه‌شده توسط میانجی‌گران قطر و مصر که بر اساس یک پیشنهاد قبلی آمریکا بود.

این هفته بمباران سنگین شهر غزه را دربرگرفته است پس از آن که ارتش اسرائیل شروع به استقرار نیرو‌های بیشتر برای یورش مجدد به بزرگترین منطقه شهری این نوار کرد. مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنند که شهر غزه حتی پس از یورش‌های زمینی قابل توجه در اوایل جنگ، همچنان یک سنگر قوی حماس در بالای یک شبکه وسیع تونل‌های زیرزمینی باقی مانده است.

گروه‌های امدادی گفتند که ارتش اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را در حومه شهر، به ویژه در محله‌های غربی، تشدید کرده است که مردم را مجبور به فرار به سمت ساحل کرده است.

از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۶۳،۷۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنبش حماس ، اسرای اسرائیلی
۱۶:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اگر ترامپ بیماریش را باور و قبول کند
و بفهمد عمری برایش باقی نمانده که بخواد در سرزمینهای غزه برج سازی و تفریگاه بسازد
ارزو بدل از دنیا وارد جهنم میشه ..برای ابروی امریکا هم که شده .جنگ را پایان بده تا بازسازی غزه شروع شود
