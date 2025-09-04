باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، از آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای برگزاری کنسرت استاد همایون شجریان در ورزشگاه آزادی خبر داد و این رویداد را گامی مهم در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی دانست.
توکلیزاده با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر برگزاری این کنسرت فرهنگی، اظهار داشت: «به دستور مستقیم دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، جلسات هماهنگی با سرعت و جدیت آغاز شد. شهرداری منطقه ۲۲ به عنوان محور اصلی و منطقه ۹ به عنوان معین، مسئولیتهای اجرایی را بر عهده گرفتند و در جلسهای سازنده، تقسیم وظایف صورت گرفت. همچنین شیوهنامهای جامع تحت عنوان "دستورالعمل برگزاری کنسرت ایران" تدوین و ابلاغ شد.»
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت این رویداد، افزود: «با توجه به حساسیت موضوع، سفر کاریام به مشهد برای شرکت در نشست تخصصی فرهنگی با محوریت مدلسازی شادیهای اجتماعی را لغو کردم و شب را نیز در محل شهرداری مستقر شدم تا هیچ لحظهای از روند هماهنگی را از دست ندهیم.»
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف، گفت: «استانداری تهران بازدیدهای تخصصی خود از ورزشگاه آزادی را انجام داده و وزارت ورزش و جوانان نیز همکاری قابل توجهی داشتهاند. اکنون فضای وفاق عملیاتی میان نهادهای مسئول شکل گرفته و همه با همدلی و تلاش جمعی در مسیر تحقق تصمیم دولت و پاسخگویی به نیاز جامعه برای شادی و نشاط اجتماعی گام برمیدارند.»
معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم برخی جریانها که همواره مانع وفاق ملی و همکاریهای سازنده بودهاند، این بار اجازه دهند این رویداد فرهنگی به نمادی از همبستگی و نشاط جمعی تبدیل شود و از تبدیل عدم برگزاری کنسرت به ابزار تخریب سیاسی خودداری کنند. شادی مردم نباید قربانی رقابتهای سیاسی شود.»
منبع: شهرداری تهران