وزیر جنگ اسرائیل انصارالله یمن را تهدید کرد که «ده مصیبت مصری را درباره یمنی ها کامل خواهد کرد.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر جنگ اسرائیل روز پنجشنبه در اظهاراتی که ناشی از استیصال رژیم صهیونیستی دربرابر حملات انصارالله یمن است، مدعی شد که ده بلای مصری کتاب مقدس را بر انصارالله یمن وارد کند، پس از آنکه آنان حملات موشکی خود علیه اسرائیل را تشدید کردند.
«اسرائیل کاتز» در پستی در پلتفرم اکس (X) نوشت: «حوثیها دوباره در حال شلیک موشک به سمت اسرائیل هستند. بلای تاریکی، بلای مرگ نخستزادگان - ما هر ده بلایا را کامل خواهیم کرد.»
او به ده مصیبتی اشاره داشت که کتاب «خروج» در عهد عتیق میگوید توسط خدای عبریها بر مصر نازل شد تا فرعون را متقاعد کند که قوم بنیاسرائیل را که به بردگی گرفته شده بودند، آزاد کند.
پیشتر در روز پنجشنبه، ارتش اسرائیل گفت که یک موشک پرتابشده از یمن، خارج از قلمرو اسرائیل اصابت کرده است. این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که اسرائیل دو موشک انصارالله یمن را رهگیری و منهدم کرد.
انصارالله، پس از آنکه نخستوزیرشان و ۱۱ مقام ارشد دیگر هفته گذشته در حملات هوایی اسرائیل شهید شدند، متعهد شدند که حملات خود به اسرائیل را تشدید کنند.
انصارالله از زمان اوجگیری جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حملات مکرر پهپادی و موشکی علیه اسرائیل انجام دادهاند و گفتهاند که این پرتابها در حمایت از فلسطینیان است.
اسرائیل نیز چندین دور حملات تلافیجویانه در یمن انجام داده که بنادر تحت کنترل انصارالله و همچنین پایتخت تحت کنترل این گروه در صنعا، را هدف قرار داده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه