وزیر جنگ اسرائیل انصارالله یمن را تهدید کرد که «ده مصیبت مصری را درباره یمنی ها کامل خواهد کرد.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر جنگ اسرائیل روز پنجشنبه در اظهاراتی که ناشی از استیصال رژیم صهیونیستی دربرابر حملات انصارالله یمن است، مدعی شد که ده بلای مصری کتاب مقدس را بر انصارالله یمن وارد کند، پس از آنکه آنان حملات موشکی خود علیه اسرائیل را تشدید کردند.

«اسرائیل کاتز» در پستی در پلتفرم اکس (X) نوشت: «حوثی‌ها دوباره در حال شلیک موشک به سمت اسرائیل هستند. بلای تاریکی، بلای مرگ نخست‌زادگان - ما هر ده بلایا را کامل خواهیم کرد.»

او به ده مصیبتی اشاره داشت که کتاب «خروج» در عهد عتیق می‌گوید توسط خدای عبری‌ها بر مصر نازل شد تا فرعون را متقاعد کند که قوم بنی‌اسرائیل را که به بردگی گرفته شده بودند، آزاد کند.

پیش‌تر در روز پنجشنبه، ارتش اسرائیل گفت که یک موشک پرتاب‌شده از یمن، خارج از قلمرو اسرائیل اصابت کرده است. این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که اسرائیل دو موشک انصارالله یمن را رهگیری و منهدم کرد.

انصارالله، پس از آنکه نخست‌وزیرشان و ۱۱ مقام ارشد دیگر هفته گذشته در حملات هوایی اسرائیل شهید شدند، متعهد شدند که حملات خود به اسرائیل را تشدید کنند.

انصارالله از زمان اوج‌گیری جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حملات مکرر پهپادی و موشکی علیه اسرائیل انجام داده‌اند و گفته‌اند که این پرتاب‌ها در حمایت از فلسطینیان است.

اسرائیل نیز چندین دور حملات تلافی‌جویانه در یمن انجام داده که بنادر تحت کنترل انصارالله و همچنین پایتخت تحت کنترل این گروه در صنعا، را هدف قرار داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
عربستانم خیلی برا انصارالله خط و نشون کشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مطمئن باشید نابودی اسرائیل بعد از ترور نتانیاهو زودتر می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
یک مردی پیدا نمیشه که این کفتار زوزه کش اسرائیلی را خاموش کند؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
هیچ غلطی نمیتونی بکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
شک ندارم گزافه گویی و قصه پردازی اینها، از سوی ایران و یمن در موقع خود پاسخ داده خواهد شد، که زمینه ای برای رام شدن این رژیم شرور و سرکش خواهد شد.
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۵:۴۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
درود وسلام خدابررزمندگان دلاور باغیرت یمن قهرمان ماشاالله یدالله فوق ایدیهم یا صاحب الزمان ادرکنی ،مرگ بر رژیم صهیونی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ارباب آمریکائیت از دست یمنیها فرار کرد، با الطاف الهی یمنیها و شیعیان نابودی شما را رقم خواهند زد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اول فکر کن و بعد نطق کن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
حرومی حرومزاده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیل قطعاً ازبین خواهد رفت و حتی نسل امروز شاهد نابودی ذلتبار این رژیم خونخوار خواهند بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
حالا خوبه کلی وزیر و نخست وزیر کشتن تازه عهد کردن حملات رو تشدید کنن و در آخر دوتا موشک زدن که معلوم نیست خورده یا نه. بنظرم اینجور حملات فایده ای نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین. هرچقدر خط و نشان بکشند خدا نیرنگشان را شديدتر به خودشان برمی‌گرداند.
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۳:۰۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیلی ها بدانند به هر دری بزنند وحتی با دنیا اعلام جنگ کنند .آنها روی خوش وآرامش نخواهند دید وسرزمین غصب شدشان همان پشت دیوارهایی هست که برای خودشان سنگر درست کرده اند .فقط وفقط محدود به حصاری که برای خود ددرست کرده اند .وتوسعه اراضی را به گور خواهند برد .
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۴:۱۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
صیهونیست ها سرزمین فلسطین را اشغال کرده اند و اصلا یک تکه زمین حتی یک در یک متر در در فلسطین ندارد باید برونداز همانجایی که آمدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
حتما اینکارو بکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
این اشغال را باید ترور کرد این سگ نجس بیشتر از حد آدم کشته ومجازات او مرگ است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
توکه منفی دادی از این کثیف نجس تری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بله تروریست نجس است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
توله سگ نچس ابله وکودک کش ملحد وبی دین تو هیچ غلطی نمی توانی بکنی مقاومت غزه به تنهایی ....تووصهیون راپاره کرده است عوعونکن نجس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار، ناتو جنایتکار، باکو جنایتکار، ترکیه جنایتکار و هم برخی کشورهای عربی جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
Qatar
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خدای قرآن بالاتر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
شکر نخور تروریست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دست خدا ست که بلای جانتان افتاده هیچ راهی ندارید جز نابودی کامل الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اسراییل هنوز هم مثل برده ها رفتار می کنند. عقده ای شده اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
فعلا به جای یاوه گویی و چرت و پرت گویی منتظر جواب فرزندان اسلام باش
اگر کشور مسلمانی روزانه پانصد موشک خرج شما پستان کودک کش و خانه خراب کن کند و آمریکای بد ذات پشت شما نباشد همگی بدریا فرار کرده و غرق میشوید
یمن اراده کند ضربه های بسیار سخت ترس به شما خواهد زد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
قتل نخست زادگان = قتل نوزادان.
رسما تهدید به جنایت و جنگ بیولوژیکی کرده!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
حرکت دیرهنگام ترکیه یعنی اعلام قطع روابط تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی نه از سر دلسوزی و حمایت از مظلوم، بلکه به خاطر حمله اسرائیل به پایگاه ترکیه در سوریه و بردن تجهیزات آنها به اسرائیل است.
Iran (Islamic Republic of)
نتانیاهو جنایتکار هم شرایط ما را می پذیرد یا اسرائیل را کاملا نابود می کنیم
۱۲:۰۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
نتانیاهو جنایتکار هم شرایط ما را می پذیرد یا اسرائیل را کاملا نابود می کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
در این سن و سال و انواع بیماری ها ِتعحب نکتید که مداخله
داروها باعث متوهم شدن و هذیان گویی
این سالخورده فرتوده شود
بدل نگیرید .بعد از 23 ماه با قحطی و نسل کشی و جنایت جنگی نتوانستند از پس چند هزار چریک با تحهیزات جنگی دست ساز بر ایند ..
دستاوردشون فقط کشتار و قحطی و کودک کشی بوده و است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار، ناتو جنایتکار، باکو جنایتکار، ترکیه جنایتکار و هم برخی کشورهای عربی جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
برو بابا
