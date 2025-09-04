باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قطعی برق صنایع گفت: یکی از مشکلات در بحث ناترازی، خاموشی‌های بخش صنعت است که باعث می‌شود به‌صورت غیرمستقیم مردم هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند چراکه این خاموشی‌ها باعث می‌شود هزینه‌های تولید بالا برود، اجناس گران‌تر شوند و آنهایی که در داخل کشور توزیع می‌شود تحت تأثیر قرار بگیرند.

نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس بیان کرد: در بخش صادرات وقتی قیمت بالا می‌رود، در بحث رقابت‌پذیری جهانی اجناس ما گران‌تر می‌شود و این موضوع باعث می‌شود میزان تولید ما شدیداً کاهش پیدا کند چون همان‌طور که می‌دانید این کاهش تولید موجب افزایش بیکاری هم می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید بحث دیگر در پرداخت مالیات‌هاست چون بخشی از درآمد کشور براساس مالیات است و وقتی خاموشی صنعتی باعث کاهش تولید می‌شود، درآمد تولیدکننده کم شده و طبیعتاً مالیاتش هم کاهش پیدا می‌کند و همه اینها مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است.

شهرکی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه خاموشی‌ها بعضاً صدماتی به برخی صنایع وارد کرده است برای مثال در جلساتی که ما در کمیسیون داشتیم و همچنین در مقررات مختلف وجود دارد، مخصوصاً در بورس سبز، مقرر شده بود که صنایع بتوانند برق خودشان را از بورس سبز خریداری کنند و این امر باعث می‌شد در زمان‌هایی که برق قطع می‌شود، این صنایع دچار قطعی برق نشوند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: امسال با توجه به مشکلات جدی که در بخش تولید داشتیم، گزارش‌هایی از صنایع مختلف دریافت کردیم که علی‌رغم خرید برق از بورس، باز هم برق آنها قطع می‌شود حتی بعضی از بخش خصوصی که نیروگاه داشتند و برای خودشان برق تولید می‌کردند، نیروگاهشان در اختیار شبکه برق قرار گرفت و نتوانستند از آن برای صنعت خودشان استفاده کنند.

نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس بیان کرد: نکته بعدی این است که هر ساله یک کمیسیونی تشکیل می‌شود و برق صنایع را تعیین می‌کند و مابه‌التفاوت قیمت برق صنایع با قیمت معمولی به حساب یک صندوق واریز می‌شود تا صنایع بتوانند فرآیندهای خودشان را بهینه کنند لذا اگر ما شاهد هستیم که قیمت برق صنایع نسبت به برق عمومی کمتر یا بیشتر است، دلیلش این است که این مبالغ به یک حساب می‌رود برای بهینه‌سازی فرایندهای داخل کارخانه و یا شبکه برق و قانون‌گذار هم هدفش همین بوده است، اما متأسفانه در سال جاری با توجه به ناترازی شدید، حتی این مورد هم شامل حال صنایع نشد و پولش هم به وزارت نیرو نیامد و تمام این مواد و قوانینی که به‌درستی تصویب شده بود و باید اجرا می‌شد، به دلیل فاصله زیاد بین تولید و مصرف اجرایی نشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: به همین دلیل، صنایع ما روزانه به مراجع مختلف مثل کمیسیون انرژی مراجعه می‌کنند و به‌دنبال مطالبات برحق خود هستند که به نوعی به آنها تحمیل شده است و در این میان هزینه‌های بسیار زیادی هم متحمل شده‌اند چراکه بسیاری از آنها از سیستم بانکی وام گرفته‌اند و حالا در بازپرداخت دچار مشکل و مشمول جریمه شده‌اند و با توجه به مشکلات سیستم بانکی، امکان همکاری فرا‌بخشی با آنها وجود ندارد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این موضوع یک سیستم پیچیده به‌وجود آورده که باعث شده بخش خصوصی هم در بحث تولید و هم در بحث سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌ها، جذابیتی نبیند. از طرف دیگر می‌دانیم که حدود ۱۲۰ همت نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت طلب دارند چون آنها تولید کردند، به شبکه دادند، فروخته شد و اداره برق هم از مصرف‌کننده‌ها پول را گرفت، اما به تولیدکننده پرداخت نشد که این شاید بزرگترین ضدارزش در این ایام بوده است.

شهرکی بیان کرد: اگر در چند سال اخیر مطالبات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق چه در بخش صنایع و چه در بخش‌های دیگر پرداخت می‌شد، شاید امروز شاهد این شرایط ناامیدی در بخش خصوصی نبودیم. درحالی‌که تنها راه‌حل ما در بخش تولید انرژی، ورود رقابتی بخش خصوصی به صحنه است؛ رقابتی سالم برای استفاده از روش‌های جدید تولید برق با راندمان بالاتر، مخصوصاً تجدیدپذیرها که کشور ما در زمینه باد و خورشید ظرفیت کم‌نظیری در دنیا دارد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این‌ها همه فرصت‌هایی بودند که بخش خصوصی می‌توانست از آنها استفاده کند، اما تنها کاری که دولت باید انجام می‌داد، ایجاد انگیزه برای این بخش بود. اگر مدیریت بهتری در پرداخت‌ها و تعهدات صورت می‌گرفت، شاید این انگیزه ایجاد می‌شد، اما متأسفانه امروز به‌دلیل تجارب ناموفق گذشته، انگیزه چندانی وجود ندارد.

شهرکی تاکید کرد: تنها راه این است که ما بتوانیم اعتماد بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری دوباره جلب کنیم؛ چه در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی جدید مثل کلاس F، چه در نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز که در بسیاری کشورها وجود دارد، چه در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی که در پهنه وسیعی از کشور قابلیت اجرا دارند لذا باید به بخش خصوصی تضمین داده شود که مطالباتشان به‌موقع پرداخت خواهد شد و به نظر من این تنها راه‌چاره کشور است.

این نماینده مجلس درباره پروژه‌های انتقال آب گفت: این اقدام قطعاً از نظر زیست‌محیطی و از نظر میزان آورد آبخوان‌ها در مناطق کار درستی نیست چون عملاً ما فقط به اندازه‌ای می‌توانیم از یک آبخوان برداشت کنیم که مطمئن باشیم همان میزان دوباره وارد آن می‌شود.

نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس بیان کرد: متأسفانه به همه آن دلایلی که می‌دانیم مجبور هستیم که این طرح باید به‌صورت ضربتی اجرا شود به‌دلیل شرایط بحرانی که یک کلانشهری مثل تهران با آن برخورد کرده است.

شهرکی اظهار کرد: در نقاط دیگر کشور شاهد بودیم که آب بیش از اندازه از چاه‌ها برداشت شده و آب به میزن کافی وارد آبخوان نشده و باعث شده و باعث فشردگی خاک شود چون وقتی آب را خالی می‌کنید لایه‌های بالایی زمین فشرده می‌شوند که این فشردگی باعث می‌شود حتی اگر بارندگی هم باشد، آب دیگر به لایه‌های زیرین نفوذ نکند و باعث ایجاد سیلاب سطحی می‌شود که به هیچ دردی نمی‌خورد در نتیجه شاهد نشست زمین هستیم که بعضاً تا ۱۰ سانتی‌متر هم گزارش شده است، حتی در حوالی تهران؛ بنابراین این نوع اقدامات هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر منابع آبی، ضرر و زیان درازمدتی دارد که دیگر برگشت‌پذیر نیست.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: برخی خوش‌بینی‌ها می‌گوید که از یک دوره‌ای ما شاهد دوره ترسالی باشیم، اما این فشردگی‌های لایه‌های بالایی خاک باعث می‌شود که دیگر نفوذپذیر نشوند و هم اینکه آن لایه‌ها دیگر آب را جذب نکنند و دیگر بازگشتی ندارند حتی اگر شاهد ترسالی باشیم.