شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در استرداد بلیت های لغو شده در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به مسافران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳ خرداد ماه بود که رژیم صهیونیستی خاک پاک و مقدس کشورمان را مورد حمله تروریستی قرار داد. بر این اساس شرکت هواپیمایی بلیت پروازی هواهیما‌ها را لغو کرد و مقرر شد شرکت‌های هواپیمایی مبلغ مورد نظر را به مسافران پرداخت کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما هنوز پرداخت نشده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام متاسفانه بلیت پرواز بنده که به دلیل جنگ دوازده روزه تحمیلی توسط شرکت هواپیمایی لغو شده بود؛ هنوز مسترد نشده و مسافران را سردرگم کرده است.

