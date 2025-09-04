باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه شعر ساعد باقری شامگاه چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه با حضور احمد مسجدجامعی، قائم مقام رئیس مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، محمدمهدی عسگرپور، رئیس خانه هنرمندان، سیدمحسن خاتمی، مدیر فرهنگسرای نیاوران، اکبر کتابدار، شاعر و پژوهشگر، حمیدرضا شکارسری، شاعر و منتقد ادبی، اسماعیل امینی، شاعر و استاد دانشگاه و همچنین خانواده ساعد باقری در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.



این رویداد با هدف پاسداشت شعر معاصر فارسی و بزرگداشت ساعد باقری، شاعر و پژوهشگر نام‌آشنای ادبیات برگزار شد.



در آغاز برنامه، عبدالمهدی نوری، دبیر جایزه شعر ساعد باقری، گزارشی از روند برگزاری نخستین دوره این جایزه ارائه داد.

او با اشاره به آمار و ارقام مربوط به آثار رسیده، تعداد شرکت‌کنندگان و مراحل داوری، به تشریح برنامه‌های کانون مستقل آیینه پرداخت و تاکید کرد که این جایزه تنها با حمایت بخش خصوصی برگزار شده و کاملاً مستقل است.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سال‌های آینده به‌طور مستمر برگزار شود و به محفلی برای شناسایی و معرفی استعدادهای تازه در شعر فارسی تبدیل شود.



سپس نامزدهای نهایی جایزه شعر ساعد باقری در بخش‌های مختلف برنامه به شعرخوانی پرداختند.

در بخشی دیگر از برنامه، کلیپ‌هایی درباره زندگی و فعالیت‌های ادبی ساعد باقری پخش شد.



در ادامه هم جشن تولد این شاعر برگزار شد.

ساعد باقری در سخنانی به جایگاه شعر در فرهنگ و هویت ایرانی پرداخت و ضمن قدردانی از شاعران و برگزارکنندگان، بر ضرورت توجه به شعر معاصر به‌عنوان بخشی جدی از فرهنگ ملی تأکید کرد.



بخش دیگری از مراسم به خواندن بیانیه هیأت داوران اختصاص داشت که توسط کبری موسوی قهفرخی، شاعر و عضو هیأت داوران، خوانده شد. در این بیانیه ضمن تشریح معیارهای داوری، به اهمیت کشف و حمایت از استعدادهای جوان در شعر معاصر اشاره شده بود.



پس از خواندن بیانیه، رونمایی از کتاب جایزه شعر ساعد باقری انجام شد. این کتاب که شامل آثار برگزیده نخستین دوره جایزه است، با حضور احمد مسجدجامعی و امیرعلی سلیمانی، مدیر انتشارات «نزدیک‌تر»، رونمایی شد.



در بخش پایانی برنامه، برگزیدگان نخستین دوره جایزه شعر ساعد باقری به شرح زیر معرفی شدند:



روح‌الله سرطاوی از استان فارس به عنوان برنده جایزه اصلی انتخاب و تقدیر شد.



علی فرزانه موحد از قم به عنوان شاعر شایسته تقدیر معرفی شد.



این مراسم با اهدای تندیس و لوح تقدیر به برگزیدگان و ثبت عکس‌های یادگاری به کار خود پایان داد.

منبع: دبیرخانه جشنواره