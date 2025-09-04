باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سی‌بی‌اس نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که علی‌رغم عدم اطمینان فزاینده در مورد چشم‌انداز برگزاری گفت‌و‌گو‌های حضوری بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، همچنان به پیگیری یک توافق صلح بین روسیه و اوکراین متعهد است.

ترامپ روز چهارشنبه در یک مصاحبه تلفنی با سی‌بی‌اس نیوز گفت: «من آن را تحت نظر داشته‌ام، دیده‌ام و در مورد آن با رئیس‌جمهور پوتین و رئیس‌جمهور زلنسکی صحبت کرده‌ام. چیزی در حال رخ دادن است، اما آنها هنوز آماده نیستند. اما چیزی در حال رخ دادن است. ما این کار را انجام خواهیم داد.»

ترامپ روز چهارشنبه گفت که قصد دارد در روز‌های آینده پس از آنکه در اجلاس آلاسکا او با پوتین در ماه اوت به دستاوردی نرسید، در مورد جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کند. یک مقام کاخ سفید گفت که انتظار می‌رود ترامپ روز پنجشنبه با زلنسکی تلفنی صحبت کند.

پوتین همچنین روز چهارشنبه گفت که در صورت سفر رئیس‌جمهور اوکراین به مسکو، آماده ملاقات با زلنسکی است، اما افزود که چنین ملاقاتی باید به خوبی آماده شده و به نتایج ملموس منجر شود. وزیر امور خارجه اوکراین پیشنهاد مسکو به عنوان محل چنین دیداری را رد کرد.

ترامپ به سی‌بی‌اس نیوز گفت که از کشتار بین روسیه و اوکراین ناراضی است، اما به فشار برای یک توافق صلح ادامه خواهد داد.

او گفت: «فکر می‌کنم ما می‌خواهیم همه چیز را مرتب کنیم. صادقانه بگویم، فکر می‌کردم مسئله روسیه از جمله موارد آسان‌تری باشد که متوقف کرده‌ام، اما به نظر می‌رسد که کمی دشوارتر از برخی دیگر است.»

ترامپ از ناتوانی خود در متوقف کردن جنگ که با حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، ناراحت و دلسرد شده است. او در ابتدا پیش‌بینی کرده بود که زمانی که در ژانویه قدرت را به دست گرفت، قادر خواهد بود به سرعت جنگ را پایان دهد.

منبع: سی بی اس