باشگاه خبرنگاران جوان -آیتالله سیدعلیرضا عبادی در دیدار با رئیس رسانه ملی که از صبح امروز به استان خراسان جنوبی سفر کرده است، ضمن تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یادوخاطره شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: رسانه ملی صدای حقیقت، صدای جمهوری اسلامی و صدای حق است و همه باید برای غنای بیشتر محتوای آن کمک کنند.وی با بیان اینکه محتوا در رسانه، تغذیه فکری مخاطب را برعهده دارد، گفت: وظیفه رسانه ملی سنگین و حساس است و نقش مهمی در بیداری جهانی و مقابله با استکبار ایفا میکند؛ نقشی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم، بهخوبی نمایان شد.
آیتالله عبادی در ادامه این نکته را نیز متذکر شد که گرگهای بینالمللی گاه در لباس بشردوستانه و با شعار عدالت ظاهر میشوند، اما دست جبهه کفر برای مخاطب هوشیار رو شده و دیگر پیروان گذشته را ندارد.وی با تقدیر از برنامههای صداوسیما، از رسانه ملی خواست با بهرهمندی از نیروهای جوان و تولید برنامههای خلاقانه، همچنان حلقه وصل جهان اسلام باشد و در مسیر تحقق عدالت رسانهای گام بردارد.
عبور از مقاطع دشوار با اتکا به روحیه جهادی همکاران
پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی نیز در این دیدار گفت: مدیریت جدید رسانه ملی در سال ۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که توقعات مردم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب ضرورت تحول را بیشازپیش روشن ساخته بود و سند تحول در رسانه ملی در سه حوزه رویکردی، محتوایی و سازوکار آنتن تدوین و دنبال شد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به عدالتگستری و هویتمحوری بهعنوان دو حوزه مغفول در سند تحول رسانه ملی افزود: این رویکرد سبب شد مناطق محروم و کمتربرخوردار کشور بیش از گذشته دیده شوند.
رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه رسانه ملی دانشگاه عمومی و قرارگاه فرهنگی کشور است، گفت: بروز حوادث مهمی چون دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا، کار رسانه را سخت کرد، اما با روحیه جهادی همکاران و حرکت در مسیر سند تحول توانستیم از این مقاطع دشوار عبور کنیم.
جبلی افزود: مردم نجیب و با بصیرت خراسان جنوبی همواره بدون چشمداشت در صحنههای ملی و معنوی حضور داشتهاند و رسانه ملی جایگاه ویژهای در انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای استانها بهویژه خراسان جنوبی قائل است.
معرفی ظرفیتهای ارزشمند استانی با مشارکت رسانه ملی
در ادامه، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ضمن تبریک ایام ماه ربیع و هفته وحدت گفت: این استان دارای فرصتهای بسیار ارزشمندی برای کشور است که بخشی از آن هنوز ناشناخته مانده است.
وی افزود: نیروهای انسانی توانمند ازجمله بزرگان دینی و فرهیختگان دانشگاهی، همچنین ظرفیتهای کشاورزی و معدنی خراسان جنوبی ازجمله قابلیتهایی است که باید با مشارکت رسانه ملی در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود.هاشمی با قدردانی از حضور مردم استان در صحنههای بزرگ ملی و مذهبی تأکید کرد: حضور پرشور مردم خراسان جنوبی نشاندهنده بصیرت و ولایتمداری آنان است.
رئیس سازمان صداوسیما که صبح امروز تهران را به مقصد خراسان جنوبی ترک کرده است، در بدو ورود به این استان به گلزار شهدا رفت و به مقام شامخ شهدای گرانقدر ادای احترام کرد. سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، علیرضا کیخا، معاون امور استانها، علیرضا آیینهدار، مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی و حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی، دکتر جبلی را در این سفر دوروزه همراهی میکنند.
منبع: روابطعمومی رسانه ملی