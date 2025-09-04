باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
درگیری در اسپانیا به‌خاطر دوچرخه‌سواران اسرائیلی + فیلم

مرحلۀ یازدهم تور دوچرخه‌سواری اسپانیا تحت‌الشعاع حضور پرشمار تماشاگران معترض به شرکت داشتن یک تیم از رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحلۀ یازدهم تور دوچرخه‌سواری اسپانیا موسوم به ووئلتا یکی از ۳ تورنمنت برتر دوچرخه‌سواری جهان در کنار توردو فرانس و جیرودایتالیا، گروهی از تماشاگران با هدف ابراز همدردی و حمایت از مردم نوار غزه، با حمل پرچم‌‌های فلسطین و سر دادن شعارهایی همچون «نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید» و «فلسطین آزاد»، اعتراض خود را نسبت به حضور تیم دوچرخه‌سواری «اسرائیل پریمیرتک» نشان دادند.

شدت اعتراضات در حدی بود که پلیس و مأموران امنیتی مجبور به مداخله و درگیری با برخی از تماشاگران شدند و این ماجرا با دستگیری سه تن، صدور حکم بازداشت برای پنج نفر دیگر و جراحت چهار تن از پرسنل حفظ امنیت مسابقه خاتمه یافت.

 

