وزیر کشور ونزوئلا پس از حمله ارتش آمریکا به یک قایق در نزدیکی ونزوئلا، آمریکا را به ۱۱ قتل فراقضایی متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «دیوسدادو کابِیو»، وزیر کشور ونزوئلا، روز چهارشنبه ایالات متحده را به ارتکاب ۱۱ قتل فراقضایی متهم کرد پس از آنکه نیرو‌های آمریکایی به یک قایق تندرو حمله کردند.

واشنگتن ادعا می‌کند که این شناور متعلق به باند جنایی «ترن دِ آراگوا» بوده و در حال حمل مواد مخدر از ونزوئلا بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز ویدیویی از این حمله و انفجار پس از آن را منتشر کرده است.

کابِیو در برنامه هفتگی تلویزیونی خود گفت: «آن‌ها ۱۱ نفر را بدون رعایت فرآیند قانونی به قتل رساندند. من سؤال می‌کنم که آیا چنین کاری می‌توان انجام داد؟»

این اظهارات پس از حمله ارتش آمریکا به یک قایق در نزدیکی ونزوئلا که ادعا می‌شود به گروه‌های قاچاقچی تعلق داشته، مطرح شد.
پس از این حمله، ترامپ اعلام کرد که خدمه قایق از اعضای باند ونزوئلایی موسوم به «ترن دِآراگوا» بوده‌اند؛ گروهی که آمریکا در فوریه آن را در دسته تروریستی قرار داده بود. با این حال، پنتاگون هنوز اطلاعات دقیقی درباره خدمه و دلایل کشتن آنها منتشر نکرده است.

دولت ترامپ بار‌ها مادورو را هدف قرار داده و ماه گذشته جایزه اطلاعات منجر به دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد.

مقامات ونزوئلا گفته‌اند که گروه «ترن دِ آراگوا» دیگر در کشور فعال نیست و در جریان حمله به زندانی در سال ۲۰۲۳، این گروه را متلاشی کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
هشدار مادورو به ترامپ درباره «حمام خون»
سفیر ایران در ژنو:
اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا ناقض منشور ملل متحد است
وزیر خارجه آمریکا: ما دیگر نظاره‌گر اقدامات قاچاقچیان نخواهیم بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل