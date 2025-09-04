وزیر کشور ونزوئلا پس از حمله ارتش آمریکا به یک قایق در نزدیکی ونزوئلا، آمریکا را به ۱۱ قتل فراقضایی متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «دیوسدادو کابِیو»، وزیر کشور ونزوئلا، روز چهارشنبه ایالات متحده را به ارتکاب ۱۱ قتل فراقضایی متهم کرد پس از آنکه نیرو‌های آمریکایی به یک قایق تندرو حمله کردند.

واشنگتن ادعا می‌کند که این شناور متعلق به باند جنایی «ترن دِ آراگوا» بوده و در حال حمل مواد مخدر از ونزوئلا بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز ویدیویی از این حمله و انفجار پس از آن را منتشر کرده است.

کابِیو در برنامه هفتگی تلویزیونی خود گفت: «آن‌ها ۱۱ نفر را بدون رعایت فرآیند قانونی به قتل رساندند. من سؤال می‌کنم که آیا چنین کاری می‌توان انجام داد؟»

این اظهارات پس از حمله ارتش آمریکا به یک قایق در نزدیکی ونزوئلا که ادعا می‌شود به گروه‌های قاچاقچی تعلق داشته، مطرح شد.

پس از این حمله، ترامپ اعلام کرد که خدمه قایق از اعضای باند ونزوئلایی موسوم به «ترن دِآراگوا» بوده‌اند؛ گروهی که آمریکا در فوریه آن را در دسته تروریستی قرار داده بود. با این حال، پنتاگون هنوز اطلاعات دقیقی درباره خدمه و دلایل کشتن آنها منتشر نکرده است.

دولت ترامپ بار‌ها مادورو را هدف قرار داده و ماه گذشته جایزه اطلاعات منجر به دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد.

مقامات ونزوئلا گفته‌اند که گروه «ترن دِ آراگوا» دیگر در کشور فعال نیست و در جریان حمله به زندانی در سال ۲۰۲۳، این گروه را متلاشی کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه