پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یک شرور به اتهام درگیری منجر به قطع عضو در خیابان وحدت اسلامی تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات، خبری را در خصوص شرارت و درگیری یک شرور دریافت کرده که خبر حاکی از آن بود که در این درگیری یکی از شهروندان به شدت مجروح شده است.

پس از بررسی صحت و سقم خبر توسط ماموران مشخص شد عامل اصلی درگیری از اوباش سابقه دار منطقه بوده که این درگیری منجر به قطع دست یکی از شهروندان شده است.

با تلاش شبانه روزی ماموران، پاتوق این فرد شرور شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی متهم در پاتوقش واقع در میدان منیریه دستگیر شد.

متهم به پلیس اطلاعات پایتخت منتقل شده و تحت بازجویی‌های انجام شده به جرم خود مبنی بر ایجاد درگیری و شرارت اعتراف کرد و علت این درگیری را خصومت شخصی اعلام کرد.

گفتنی است، متهم پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: دستگیری شرور ، شرور سابقه دار
خبرهای مرتبط
پایان عربده‌کشی‌های شرور صنیع‌خانی با دستگیری پلیس
بازداشت عوامل حمله و تعرض به سرنشینان خودرو در محور ساری – جویبار 
دستگیری عربده‌کش سابقه‌دار در عملیات ضربتی پلیس پایتخت
دستگیری شرور مسلح در محله فلاح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
آخرین اخبار
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
با آموزش‌های هدفمند تاب‌آوری شهر را افزایش دهیم
لزوم ارائه طرح عملیاتی مناطق اتوبوسرانی ویژه بازگشایی مراکز علمی برای مهرماه
ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی/ الزام درج قیمت روی کیسه برنج
تعاونی‌های تولیدی موتور محرک اقتصاد مردمی هستند
افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی در تهران تا پایان سال/ پل‌های فلزی ایمن می‌شوند
۷ تصادف مرگبار در تهران؛ عابران پیاده قربانی عبور‌های غیرمجاز از عرض بزرگراه‌ها
هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
همه خانوار‌های تهرانی باید «کوله زندگی» آماده داشته باشند
شهرداری وزرشگاه یادگار امام را میراث نمی‌دهد/ معتادان بهبود یافته می‌توانند پاکبان شوند