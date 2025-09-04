باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح وضعیت کنونی بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه گفت: هم اکنون عملیات تعمیرات جزئی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه، که نیمی از واحد‌های آسیب‌دیده را شامل می‌شود، به طور صددرصد به پایان رسیده است.

وی افزود: تعمیرات متوسط که قریب به ۲۳۰۰ واحد را شامل می‌شود، تقریباً به مرحله تعیین تکلیف نهایی رسیده و فرآیند‌های بازسازی آنها آغاز شده است، اما مدت زمان تکمیل برخی از این واحدها، به دلیل میزان آسیب، ممکن است بیش از دو ماه زمان نیاز داشته باشد؛ کلیه تمهیدات لازم برای شروع عملیات در تمامی واحد‌های مذکور انجام شده است.

محمدعلی نژاد گفت: در خصوص فرآیند مقاوم‌سازی، تخریب و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده مطابق با مصوبات کمیسیون ماده ۵، فرایند تفاهم با مالکین آغاز شده است، اما این مراحل به دلیل ضرورت حصول اجماع میان مالکین یک ساختمان، مستلزم صرف زمان بیشتری نسبت به سایر فرآیند‌ها است. با این وجود، تمامی جلسات مربوطه آغاز شده و امیدواریم تا پایان ماه جاری، کلیه این مراحل به جمع‌بندی نهایی برسد تا امکان آغاز کامل عملیات ساخت فراهم شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران به وضعیت اسکان آسیب‌دیدگان نیز اشاره کرد و گفت: این افراد تا زمانی که منازلشان آماده شود در مرحله اولیه در هتل‌ها اسکان پیدا کردند و هم‌اکنون برای بخش قابل توجهی از آنان فرآیند آغاز شده و رهن منازل مسکونی در حال انجام است.