لرستان با وسعت جغرافیایی گسترده، پراکندگی روستا‌ها و دشواری‌های اقلیمی، بیش از بسیاری از نقاط ایران به یک شبکه‌ی ارتباطی پایدار و پرسرعت نیازمند است. در این میان، اتصال مراکز بهداشتی و درمانی استان به فیبر نوری را می‌توان نقطه‌ی عطفی در مسیر تحول دیجیتال نظام سلامت لرستان دانست.

وقتی یک خانه بهداشت یا درمانگاه روستایی به فیبر نوری متصل می‌شود، امکان بهره‌گیری از سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت، مشاوره‌های آنلاین پزشکی (تله‌مدیسین) و تبادل سریع داده‌ها فراهم می‌گردد. در شرایطی که دسترسی بیماران در مناطق کوهستانی به پزشکان متخصص دشوار است، این زیرساخت می‌تواند از مراجعات غیرضروری به مراکز شهری بکاهد و کیفیت خدمات اولیه را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

مراکز بهداشتی درمانی لرستان به فیبر نوری متصل می‌شوند

در راستای تفاهم نامه توسعه همکاری استانداری لرستان، و شرکت مخابرات ایران در حوزه زیرساخت، نوآوری و توانمندسازی اقتصاد دیجیتال استان و نقش راهبردی فناوری‌های نوین در ارتقاء بهره‌وری، امنیت و دسترسی‌پذیری داده‌های سلامت، و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در نظام سلامت، نشستی با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیر مخابرات منطقه لرستان، و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد.

این نشست که در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، در پی تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت مخابرات ایران برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه فیبر نوری در مراکز بهداشتی و درمانی کشور برگزار شد.

وضعیت زیرساخت‌ها

در ابتدای نشست، مهندس طهماسبی، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در واحد‌های تابعه دانشگاه ارائه داد. وی بر ضرورت ایجاد ارتباط پایدار در مراکز درمانی، اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی و مراکز خدمات جامع سلامت تأکید کرد و آن را یکی از ارکان مهم خدمت‌رسانی به بیماران دانست.

تأکید بر تقویت زیرساخت‌های نظام ارجاع

در ادامه، دکتر جلال‌الدین امیری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای رفاه مردم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: چارائه خدمات باکیفیت در مراکز بهداشتی و درمانی یکی از اولویت‌های مهم دانشگاه است و در این راستا، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، گامی مهم در پیشبرد اهداف سازمانی خواهد بود

وی با اشاره به اهمیت برنامه نظام ارجاع به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی وزارت بهداشت افزود: مراکز بهداشتی و درمانی باید از ارتباطی پایدار، ایمن و پرسرعت برخوردار باشند، چرا که موفقیت اجرای نظام ارجاع و سایر خدمات نوین سلامت الکترونیک، وابسته به زیرساخت‌های مخابراتی است.

بهره‌مندی رایگان از فیبر نوری

در بخش پایانی نشست، مهندس شمسی‌فر، رئیس شرکت مخابرات منطقه لرستان، ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی، اظهار داشت: براساس تفاهم‌نامه منعقدشده، کلیه مراکز بهداشتی و درمانی استان بدون پرداخت هزینه از بستر‌های فیبر نوری شرکت مخابرات بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در پایداری ارتباطات مراکز سلامت افزود: شرکت مخابرات منطقه لرستان در راستای مسئولیت اجتماعی خود، آماده است بستر لازم برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت را فراهم کند.

کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان

فیبر نوری علاوه بر سرعت و پایداری، زمینه‌ی کاهش هزینه‌های درمانی را نیز فراهم می‌سازد. مراجعه‌ی مکرر بیماران به مراکز شهری یا اعزام بیماران از مراکز روستایی به دلیل نبود ارتباطات آنلاین، نه تنها هزینه‌بر است بلکه فشار مضاعفی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. حال آن‌که با دسترسی به ارتباطات پرسرعت، بسیاری از تشخیص‌ها و پیگیری‌های درمانی می‌تواند در همان سطح اولیه صورت گیرد.

اتصال مراکز بهداشتی درمانی لرستان به فیبر نوری؛ گامی به سوی عدالت سلامت دیجیتال

یکی از مفاهیم کلیدی در نظام سلامت، عدالت در دسترسی به خدمات است. اتصال همه‌ی مراکز بهداشتی لرستان به فیبر نوری به معنای آن است که روستایی دورافتاده در بخش ززوماهرو یا کوهدشت، به همان سطح از دسترسی اطلاعاتی برخوردار باشد که یک مرکز درمانی در خرم‌آباد دارد. این امر نه تنها عدالت جغرافیایی را محقق می‌سازد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز افزایش می‌دهد.

هم‌افزایی میان دستگاه‌ها

اجرای این طرح نیازمند همکاری نزدیک وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات است. هم‌افزایی این نهاد‌ها نشان می‌دهد که سلامت جامعه تنها در گرو پزشک و پرستار نیست، بلکه به زیرساخت‌های فناورانه نیز گره خورده است. از این منظر، اتصال فیبر نوری اقدامی صرفاً فنی یا مخابراتی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و راهبردی در حوزه سلامت محسوب می‌شود.

با تکمیل این پروژه، لرستان می‌تواند به الگویی ملی در توسعه‌ی سلامت دیجیتال بدل گردد. راه‌اندازی سامانه‌های پایش از راه دور بیماران مزمن، پرونده‌ی الکترونیک سلامت یکپارچه، آموزش آنلاین کارکنان درمانی و حتی مدیریت هوشمند بحران‌های بهداشتی (مانند اپیدمی‌ها) از جمله ظرفیت‌هایی است که به واسطه‌ی فیبر نوری در دسترس قرار می‌گیرد.

اتصال مراکز بهداشتی و درمانی لرستان به فیبر نوری صرفاً یک پروژه‌ی مخابراتی نیست؛ این اقدام در واقع گامی بلند برای تحقق عدالت سلامت، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمانی است. در جهانی که «سلامت دیجیتال» به یکی از پایه‌های توسعه پایدار تبدیل شده است، لرستان با این حرکت می‌تواند فاصله‌ی خود را با استاندارد‌های ملی و جهانی کاهش داده و آینده‌ای روشن‌تر برای شهروندان خود رقم بزند.