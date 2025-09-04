همایش علمی تبیینی "پیامبر وحدت و مقاومت" با حضور علما، اساتید و فعالان تبیینی شیعه و سنی گلستان صبح امروز در مرکز گلستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نائب‌رئیس جمعیت جهانی حمایت از مقاومت در این همایش گفت: حضرت محمد (ص) همانطور که پیامبر مهربانی و صلح است، پیامبر مقاومت نیز هست.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر براتی با اشاره به اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی در غزه، انفعال مجامع بین‌المللی و برخی سران کشور‌های اسلامی را محکوم و تاکید کرد: تنها راه برچیدن غده سرطانی صهیونیستی از منطقه، وحدت و مقاومت امت اسلام است.

وی در ادامه، به جنگ ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: از عوامل نصرت ایران در این جنگ تحمیلی، ایمان و اولی‌الامر بود و در همین استان گلستان در این دفاع مقدس، هم از شیعه و هم از اهل سنت، شهید شدند.

حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان نیز گفت: وحدت، رکن مقاومت و پیروزی است.

حاج‌آخوند الله‌قلی توماج معاون فرهنگی مرکز اسلامی گلستان هم گفت: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن با ذهنیت وجود تفرق در ایران، دست به حمله زد اما، انسجام کم‌نظیر همه عناصر جامعه، او را ناکام گذاشت.

خانم قورچایی مدیر حوزه علمیه مکتب‌الزهرای روستای قورچای آزادشهر نیز گفت: در سیره پیامبر خاتم، مقاومت فقط در بعد نظامی نیست، در همه زمینه‌ها ازجمله علمی و اقتصادی نیز باید مستقل بود.

منبع:صدا و سیما