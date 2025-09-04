باشگاه خبرنگاران جوان- سارا آدامزمامور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) امروز (پنجشنبه، ۱۳ شهریور) در ایکس نوشت: شاخههای خارجی القاعده در حال اجرای یک استراتژی جدید (افزایش کمپینهای تبلیغاتی با هدف منحرف کردن توجه و محافظت از رهبری ارشد این گروه در افغانستان) هستند.
او افزود: این تلاشها در ماههای آینده شدت بیشتری خواهد یافت و بهترین روش مقابله با آن، گزارشدهی مداوم و بیان حقیقت آشکار است که «پایه قدرت القاعده بار دیگر در افغانستان قرار دارد.»
مامور پیشین سیا، مدعی شد: بسیاری از تحلیلگران دولت آمریکا مجبورند روایتهایی را پیش ببرند که به آن اعتقادی ندارند و ادعا کنند که رهبران القاعده در ایران هستند.
آدامز خطاب به این تحلیلگران گفت: شما مجبور به پیروی از این روایتها نیستید. بخشی از مشکل نشوید، هر گونه سیاسیسازی اطلاعات را به بازرسها یا مستقیماً به آژانس اطلاعاتی آمریکا گزارش دهید.
این در حالی است که در ژوئیه امسال، این مامور پیشین سیا، فهرستی متشکل از اعضای بلندپایه گروههای داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را منتشر کرده و مدعیشده بود که آنان هماکنون در افغانستان حضور دارند.
بر اساس ادعای او، در میان این افراد، نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان نیز حضور دارد که به گفته آدامز «بهراحتی در کابل زندگی میکند و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارد.»
سارا آدامز مدعی شده بود که سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، برخلاف ادعای دولت آمریکا، همچنان زنده است و در افغانستان حضور دارد. او گفت: «اکنون اما ریشی بلند، تقریباً به سیاهی ریش برادر زن خود، سراجالدین حقانی، دارد.»
به گفته او، گلمراد خلیماف، مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی در تخار پنهان شده است، امینالحق، عضو کمیسیون غیرنظامی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد، در کوههای تورهبوره به سر میبرد؛ عبدالعزیز المصری، عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقر است و برنامههای ساخت جنگافزارهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هستهای القاعده را مدیریت میکند و سلیمان الزوای همراه با برادرش برای القاعده و داعش در افغانستان نیرو جذب کرده و آموزش میدهند.
مامور پیشین سیا افزوده بود که عادل راضی، مصطفی عادل، ابوالاخلاص المصری، اسلم کشمیری، عبدالرحمین المغربی و یزید صفات، اعضای ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند.
او همچنین مدعی شده بود که مهدی ارسلان، فرمانده گروه جماعت انصارالله تاجیکستان، نیز در ولایت بدخشان فعالیت میکند.
به گفته او، حمزه الدرنوی، عامل حمله ۲۰۱۲ در بنغازی (لیبی) در قندهار مستقر است و تحت حفاظت ملا شیرین، والی طالبان در قندهار، قرار دارد.
به ادعای او، اکرام افریدی، عضو ارشد داعش در ننگرهار فعالیت دارد و اسلم فاروقی، رئیس پیشین این گروه زنده است و بین مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان رفتوآمد میکند.
با این حال، پیش از این مقامهای امنیتی روسیه نیز از حضور ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند.
آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه پیشتر در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز هشدار داد که احتمال نفوذ گروههای رادیکال از افغانستان به خاک کشورهای هممرز و فراتر از آن وجود دارد.
به گفته وی، بیش از ۲۰ گروه رادیکال با بیش از ۱۵ هزار نیرو در افغانستان حضور دارند.
گفتنی است که در سالهای اخیر بارها دولت آمریکا، سازمانهای جاسوسی غرب و حتی شورای امنیت سازمان ملل، ادعاهای حضور رهبران القاعده در ایران را مطرح کردهاند که از سوی دولت ایران قویا رد شدهاند.
در آخرین مورد، فروردین ماه امسال، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با ارسال نامهای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل را که در آن ادعاهایی درباره حضور اعضای القاعده در ایران مطرح شده بود، قویاً رد کرد.
او این ادعاها را «بیاساس، مغرضانه و فاقد هرگونه مدرک مستند» خوانده و تاکید کرد که چنین اتهاماتی تنها بر مبنای ادعاهای یک کشور خاص و بدون ارائه شواهد مطرح شدهاند.