باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - جلیل جباری گفت: در حال حاضر شهرستان نمین و روستا‌های تابعه آن از جمله شهر عنبران و روستا‌های بخش زهرا از توابع شهرستان گرمی از مراکز عمده تولید گلیم کشور به شمار می‌آیند.

او افزود: از روستا‌های حومه عنبران که مردمانشان به بافت گلیم اشتغال دارند می‌توان به میناباد، کلش، میرزانق، عنبران علیا و سرو آباد یا ساوو پیله اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، استان اردبیل گفت: در روستا‌های شهرستان نمین بویژه در منطقه عنبران زنان و دختران بومی هنر‌هایی بر روی گلیم خلق می‌کنند که آوازه اصالت آن امروزه در تمام جهان شناخته شده و در این میان گلیم عنبران گنجینه صنایع دستی استان اردبیل است.

جباری همچنین افزود: امسال ساختمان صنایع دستی عنبران با کمک هنرمندان این رشته احیا و دبیرخانه شهر ملی گلیم نیز فعال می‌شود.

او اظهار داشت: صنایع دستی شهر ملی گلیم عنبران در شهرستان نمین و هنرمندان آن نیاز به حمایت دارند و قرار است فعالیت هنرمندان صنایع دستی به ویژه در شهر‌های ملی صنایع دستی تسهیل شود.

جباری تصریح کرد: از تمام فرصت‌ها و امکانات برای بهبود شرایط فعالیت صنعتگران استفاده می‌کنیم، اما اگر هنرمندان صنایع دستی فعال نباشند وجود ما در این حوزه بی معنی است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در ادامه گفت: این اداره کل در حوزه آموزش و پژوهش به ویژه گلیم و نقوش آن برنامه‌هایی دارد که حفظ اصالت گلیم‌های تولیدی و تربیت نسل جدید هنرمندان دارای مهارت مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف به ویژه نمایشگاه ملی صنایع دستی اردبیل برنامه‌ریزی شده است و از حضور صنعتگران عنبرانی استفاده خواهیم کرد تا گلیم این منطقه بیش از پیش معرفی شود.

جباری گفت: به منظور پیگیری مطالبات جامعه هنرمندان صنایع دستی عنبران، باید یک تشکل حرفه‌ای در این شهر تشکیل شود و مسئولان آن به عنوان نمایندگان جامعه گلیم، امور مربوطه را پیگیری کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل افزود: برای تحقق این برنامه‌ها با صنعتگران و تولیدکنندگان گلیم و همچنین امام جمعه عنبران دیدار و گفت‌و‌گو کرده‌ایم و کار‌ها را با جدیت پیش می‌بریم.