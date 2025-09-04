باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان در شرایطی طی روز‌های ۲۴ آبان تا ۶ آذرماه سال جاری به میزبانی توکیو- ژاپن برگزار می‌شود که فدراسیون پزشکی ورزشی امر انجام معاینات ورزشکاران اعزامی کشورمان به این رویداد را بر عهده دارد.

در این رابطه صبح امروز کادر فدراسیون با حضور فاطمه جمالی مسئول کمیته درمان فدراسیون با حضور در محل کمپ تیم‌های ملی ناشنوایان اقدام به نمونه‌گیری از ملی‌پوشان جهت ارزیابی آزمایشگاهی آنها نمود.

به گفته مسئول کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی، مرحله بعدی معاینات ورزشکاران اعزامی به المپیک توکیو انجام معاینات تخصصی است که قرار است در هفته‌های آینده در محل ستاد پزشکی ورزشی مجموعه ورزشی آزادی انجام شود.

فاطمه جمالی خاطرنشان کرد: در روز‌های آتی معاینات ورزشکاران اعزامی به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی-ریاص و ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان-بحرین نیز پیگیری خواهد شد.

منبع: وزارت ورزش