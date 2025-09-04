رئیس همایش گردشگری سلامت گفت: بر اساس قانون هفتم وزارت بهداشت باید سالیانه ۶ میلیارد یورو از صنعت گردشگری سلامت درآمد کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی گفت: سازمان نظام پزشکی ۲۲۰ هیات مدیره و بیش از ۴۰۰ هزار عضو دارد و ایران از یک سرمایه انسانی غنی و خوبی برخوردار است و در حوزه گردشگری سلامت از حمله قلب و عروق، پیوند اعضا و بیماری های چشم صاحب توانمندی عالی و هم تراز با پیشرفت های بین المللی است.

به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی گردشگری سلامت باید یک حوزه ملی باشد و باید در صنعت گردشگری سلامت ملی و چارچوب ها مشخص و تعیین شود.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی غنی از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و به نوعی نوع دوست و متخصص است.

در ادامه مراسم،محمد علی محسنی بند پی رئیس همایش گردشگری سلامت گفت: برای اولین بار در برنامه هفتم دو فصل مجزا برای گردشگری سلامت گذاشته شده و در این خصوص وظایفی را برای سازمان های مختلف تعیین کرده ایم.

به گفته وی وزارت بهداشت موظف است سالانه ۶ میلیارد یورو از محل گردشگری سلامت درآمدکسب کند همچنین یک میلیارد یورو از محل صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی درآمد داشته باشد همچنین از محل جذب دانشجوی خارجی در حدود ۷میلیون یورو درآمد کسب کند.

محسنی بند پی تاکید کرد: معتقدیم که باید اقتصاد نفتی و تک محصولی را به سمت تولید داخل و سایر بخش های دیگر با مشارکت بخش خصوصی برویم.

در ادامه مراسم، مجید زنگوئی دبیر کل محترم توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: انجمن گردشگری همکاری نزدیک با وزارت بهداشت و دیگر نهادهای ذیربط داشته است. همایش گردشگری یک تعامل بزرگ گردشگری سلامت بین ایران و دیگر کشورها است.

به گفته وی همکاری با کشورهای اسپانیا،ايتاليا، بنگلادش در دستور کار قرار گرفته است.امروزه نیاز به نگاه راهبردی و هوشمندانه بین سازمان های مختلف است و نیروی انسانی متخصص، ایران را در حوزه گردشگری سلامت در جایگاه برتری قرار داده است.

زنگوئی تصریح کرد: صنعت گردشگری در زمینه جذب منابع ارزی از پتانسیل بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: موضوع گردشگری سلامت باید توسط وزارت بهداشت و سازمان گردشگری مورد حمایت جدی تر قرار بگیرد. شناخت بیشتر ظرفیت های پزشکی و به روز شدن صنعت گردشگری سبب کاهش مهاجرت دانشجویان پزشکی خواهد شد.