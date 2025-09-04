باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمدصادق صادقی در نشست خبری به مناسبت جشن میهمانی امت احمد (ص) اظهار کرد: ۱۲ ربیع‌الاول به روایت اهل سنت و ۱۷ ربیع‌الاول به روایت اهل تشیع سالروز میلاد فخر کائنات حضرت محمد (ص) است که به ابتکار سازنده امام راحل، به عنوان هفته وحدت نام گرفت.

وی با بیان اینکه کردستان دیار اختیارالدینی‌هاست و مردم این استان، اسلام را با معرفت کامل پذیرفته‌اند، افزود: کردستانی‌ها با برپایی جشن‌های ویژه ماه مولود، سرآمد جشن‌های مردمی هستند.

به گفته دبیر اجرایی مهمانی امت احمد (ص)، از ابتدای انقلاب جشن‌های هفته وحدت بصورت کاملا پررنگ بود ولی رفته رفته به رویدادی نخبگانی تبدیل می‌شد، افزود: در همین راستا، در سال‌های اخیر این نقش به جایگاه خود برگشتکه بارزترین جلوه مردمی آن جشن‌های امت احمد (ص) است.

صادقی با بیان اینکه اولین دوره این جشن، با حضور ۱۰۰ غرفه مردمی اتفاقی نادر را رقم زد، افزود: سال ۱۴۰۱ در این مهمانی ۷ ساعته بیش از ۱۰۰ هزار بازدید کننده و مهمان در سنندج حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این مهمانی برای همه سلایق برنامه گنجانده شده است، افزود: این مهمانی به برکت اعتقاد ویژه کردستانی‌ها به اسلام ناب محمدی (ص)، با شکوه ویژه در دو دوره گذشته برگزار شد و پارسال هم ۱۴۰ هزار نفر مهمان این برنامه بودند.

دبیر اجرایی مهمانی امت احمد (ص) با اشاره به اعلام آمادگی گروه‌های هنری مردمی از ۲ ماه قبل برای حضور در این برنامه برای سهیم بودن در مهمانی امت احمد (ص) اظهار کرد: گرو‌هایی از ۱۵ استان کشور در ۱۲۰ غرفه خدمات فرهنگی، هنری و پذیرایی در این مهمانی حضور خواهند داشت.

وی به غرفه ویژه مقاومت و روایت فتح با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این غرفه گروه‌هایی از غزه و فلسطین وجود دارند که ضمن بیان جنایات رژیم صهیونی، رشادت و ایستادگی ملت ایران نیز بازگویی و بازخوانی می‌شود.

صادقی از کردستان به عنوان پایتخت مریدان امام شافعی نام برد و گفت: غزه، زادگاه امام شافعی امروز مورد تهاجم وحشیانه رژیم صهیونی است و مهمانی امت احمد (ص) باید مخابره سپر دفاعی امت اسلامی برای فرزندان امام شافعی در همه نقاط دنیا باشد و وفاق دینی و اتحاد مقدس هم در سایه این برنامه رقم بخورد.

وی با یادآوری اینکه کردستان، دارالاحسان و سرزمین مسجد و مناره است، اضافه کرد: آیین‌های کهن باوری و اعتقادی مردم این استان به خوبی معرفی نشده و نسل جدید باید این استان و سنندج را با ویژگی دارالاحسانی، دارالعباده و سرزمین مسجد و مناره بشناسد که جشن مهمانی امت احمد (ص) بستر مناسبی برای معرفی این ویژگی هاست.