باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تحولات نهتنها به بهبود زیرساختهای شهری و روستایی انجامیده، بلکه زمینهساز اشتغالزایی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار منطقه شده است.
از بهمنماه سال گذشته تا هفته دولت امسال، ۶۲۴ پروژه عمرانی و خدماتی در بروجرد با اعتباری بالغ بر ۴۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
این پروژهها در حوزههای مختلفی از جمله آب، برق، راه، فضای سبز، مسکن، بهداشت، آموزش و زیرساختهای شهری اجرا شدهاند و زمینهساز ایجاد سه هزار و ۲۵ فرصت شغلی جدید در شهرستان شدهاند.
رشد ۱۰ برابری اجرای طرحهای عمرانی در بروجرد
معاون استاندار و فرماندار بروجرد گفت: پروژههای عمرانی و خدماتی شهرستان بروجرد از رشد ۱۰ برابری اعتبارات اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در شهرستان خبر داد.
قدرت اله ولدی در جلسه شورای اداری بروجرد افزود: از مجموع پنج هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده، ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به شهرداری است.
فرماندار بروجرد بیان کرد: در حوزه راه و شهرسازی، احداث ۱۶۸ واحد مسکونی با زیربنای ۳۱ هزار مترمربع، ایجاد ۲۸۰ فرصت شغلی و سرمایهگذاری دو هزار میلیارد ریالی در حال انجام است.
وی افزود: شهرداری این شهر با ۱۴ پروژه افتتاحی و چهار پروژه کلنگزنی، ۵۸۰ فرصت شغلی ایجاد کرده و ۲۳ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام داده و همچنین یک طرح با ۲۹ فرصت شغلی و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در دانشگاه آزاد بروجرد به بهرهبرداری رسیده است.
ولدی اظهار کرد: سهم بروجرد در پروژههای دولت چهاردهم قابل توجه است و در ارائه آمارها، دقت شده ارقام واقعی و قابل اثبات به مردم اعلام شود. در یک سال اخیر میزان سرمایهگذاری و اقدامات عمرانی شهرستان ۱۰ برابر سال قبل بوده و مدیرانی که طرحی ارائه نکردهاند باید در پروژههای زمینمانده ورود کرده و عملکرد قابل دفاعی داشته باشند.
وی گفت: سند راهبردی شهرستان باید عملیاتی شود و پروژههایی مانند آب و فاضلاب با ۵۱ درصد پیشرفت پس از ۳۴ سال، نیازمند تحرک جدی است.
پروژههای شاخص در حوزه شهری
شهرداری بروجرد نیز با اجرای پروژههای متنوع در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان گام برداشته است. از جمله این پروژهها میتوان به احداث جاده سلامت تپه چغا، توسعه پارک فدک، بهرهبرداری از بوستانهای آفتابگردان، دانش و محجوب، و توسعه جاده باغ رضوان اشاره کرد. همچنین، احداث حاشیه سبز در محور کمربندی حدفاصل پل پیامبر اعظم(ص) تا اسلامآباد و پروژههای عمرانی در جاده خرمآباد از دیگر اقدامات قابل توجه شهرداری بوده است.
پروژههای پیشران اقتصادی
در راستای سند راهبردی توسعه استان، ۱۷ پروژه پیشران اقتصادی و ۶۹ طرح اولویتدار در بروجرد به تصویب رسیده است. این پروژهها با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی شهرستان طراحی شدهاند و انتظار میرود با اجرای آنها، بروجرد به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود.
چالشها و نیازها
با وجود پیشرفتهای چشمگیر، برخی پروژههای مهم شهرستان همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. پروژههایی مانند ورزشگاه ولایت پس از ۳۰ سال، طرحهای آب و فاضلاب با سابقه ۳۴ سال و نوسازی مدارس فرسوده همچنان در انتظار تخصیص منابع هستند. فرماندار بروجرد با اشاره به کمبود اعتبارات، بر لزوم پیگیری و مطالبهگری از مدیران استانی و وزارتخانههای مرکزی تأکید کرده است.
رشد اجرای طرحهای عمرانی در بروجرد نشاندهنده عزم جدی مسئولان در توسعه زیرساختها و بهبود شرایط زندگی شهروندان است. با این حال، برای تحقق کامل اهداف توسعهای، نیاز به تخصیص منابع مالی کافی، همکاری بینبخشی و پیگیری مستمر پروژهها از سوی مسئولان استانی و ملی احساس میشود. با توجه به ظرفیتهای موجود، بروجرد میتواند به الگویی موفق در توسعه پایدار شهری و روستایی تبدیل شود.