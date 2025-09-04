مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس، از افتتاح چهارده طرح فنی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر رئوف در نشست خبری از افتتاح چهارده طرح فنی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خبرداد و گفت: اچ دی سازی شبکه استانی فارس با طراحی و راه اندازی نودال اچ دی و زیر ساخت‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای، اجرای مرحله اول ساخت ایستگاه رادیویی موج متوسط شهید ناصر کمالی سروستانی و آغاز عملیات اجرایی ساخت سالن ورزشی یک‌هزار و ۵۰۰ متر مربعی از مهمترین این طرح‌ها است.

او نصب دوربین‌های پخش زنده در اماکن تاریخی و مذهبی شیراز و تجهیز استودیوهای سیما و خبر به ویدئو وال با ابعاد 122 متر مربع، باز طراحی و ارتقا اتوماسیون سیما و خبر فارس و نصب ۴۱ دستگاه تدوین در سیما، خبر و رادیو و بازساری سیستم سرمایشی ساختمان مرکزی صداوسیما، را از دیگر طرح‌های اجرا شده در صداوسیمای فارس عنوان کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس افزود: تأمین برق فوق اضطراری هفت ایستگاه تلویزیونی، توسعه پوشش دیجیتال با نصب فرستنده دیجیتال در ۱۷ ایستگاه تلویزیونی فارس و تأمین و تجهیز سیستم اچ دی ارسال صدا و تصویر برای حوزه‌های پیام شهرستان‌ها از دیگر طرح‌هایی است که در صداوسیمای فارس افتتاح شد.

منبع: صداوسیمای فارس 

برچسب ها: صداوسیمای فارس ، افتتاح طرح عمرانی
خبرهای مرتبط
آزمایشگاه استاندارد ساختمان در سقز راه‌اندازی شد
ویژه برنامه‌های شبکه فارس در محرم ۱۴۰۰
در سومین روز از هفته دولت انجام شد؛
افتتاح ۶طرح پزشکی، مخابراتی و گاز رسانی در اسدآباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تصادف زنجیره ای در محور شیراز - کازرون با ۸ مصدوم