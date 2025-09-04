پیکر مادر شهیدان عین الله و قربان عبادی در مراغه تشییع و به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حاجیه خانم صالحه شکور زاده  مادر شهیدان عین الله و قربان عبادی به خاطر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.پیکر وی بر دوش مردم شهید پرور مراغه تشییع و در گلشن زهرای این شهر به خاک سپرده شد.

ارتشی شهید عین الله عبادی دوم خرداد سال ۶۰ در شهر دزفول به شهادت رسید و شهید قربان عبادی نیز در ۲۱ بهمن ۶۴ در اروندکنار به خیل شهدا پیوست و پیکرش ۲۵ سال بعد به وطن بازگشت.

مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید برای دفاع و پاسداری از تمامیت ارضی ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند.

برچسب ها: تشییع و خاکسپاری ، مادر شهید
خبرهای مرتبط
تشییع و خاکسپاری پیکر مادر شهید لطفی
تشییع و خاکسپاری پیکر مادر شهید اصل ریحانی در مراغه
تشییع و خاکسپاری پیکر مادر شهید شعاعی در هشترود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده زغال اخته در کشور
اتحاد ملت ایران سرمایه‌ای بی‌بدیل است
جایگاه ششم ایران در صنعت فضایی دنیا
دستاورد‌های هوا فضا نماد توانمندی جوانان ایرانی است
آخرین اخبار
جایگاه ششم ایران در صنعت فضایی دنیا
دستاورد‌های هوا فضا نماد توانمندی جوانان ایرانی است
آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده زغال اخته در کشور
اتحاد ملت ایران سرمایه‌ای بی‌بدیل است
بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران در پروژه‌های فناورانه تبریز
اختلاف خانوادگی در سراب فاجعه‌ساز شد؛ ۶ کشته در یک درگیری خونین
نوسازی شبکه ریلی کشور با ریل‌های طویل