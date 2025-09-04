پیکر مادر شهیدان عین الله و قربان عبادی در مراغه تشییع و به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حاجیه خانم صالحه شکور زاده مادر شهیدان عین الله و قربان عبادی به خاطر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.پیکر وی بر دوش مردم شهید پرور مراغه تشییع و در گلشن زهرای این شهر به خاک سپرده شد.

ارتشی شهید عین الله عبادی دوم خرداد سال ۶۰ در شهر دزفول به شهادت رسید و شهید قربان عبادی نیز در ۲۱ بهمن ۶۴ در اروندکنار به خیل شهدا پیوست و پیکرش ۲۵ سال بعد به وطن بازگشت.

مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید برای دفاع و پاسداری از تمامیت ارضی ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند.