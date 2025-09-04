باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل پلتفرم «کافه بازار»، منوچهر صدری، در گفتوگویی درباره عوامل رشد کافه بازار گفت بخشی از موفقیت این پلتفرم نتیجه محدودیتهایی است که بر برنامههایی مانند گوگل پلی اعمال شده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد تسلط غولهای فناوری بر بازارهای داخلی، با ایجاد یک فضای غیررقابتی، مانع از رشد پلتفرم داخلی در یک فضای برابر شدهاند. کشورهای مختلف با وضع قوانینی تلاش کردهاند سلطه غولهای فناوری را مهار کنند و فضای رقابتیتری در بازار دیجیتال بسازند؛ از جمله اتحادیه اروپا با «قانون خدمات دیجیتال». برخی کشورها مانند چین با ایجاد محدودیتهایی برای این شرکتهای بزرگ فناوری، توانستهاند پلتفرمهایی مانند ویچت، موتور جستجوی بایدو و غولهای تجارت الکترونیک علیبابا در سطح جهان معرفی کنند.
پلتفرمهای ایرانی مثل بازار، اسنپ، تپسی، دیوار و ... نیز توانستهاند به سطحی از کیفیت برسند که قابلیت حضور در بازارهای منطقهای و جهانی را داشته باشند؛ اما تحریمهای آمریکا مانع از این نقشآفرینی بینالمللی شده است. صدری میگوید که اگر تحریمهای خارجی نبود «امکان همکاریهای رسمی و بینالمللی فراهم میشد و جایگاه قویتری در دنیا برای ما ایجاد میشد.»
