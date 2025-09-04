شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات صدور کارت پایان خدمت متعدین به خدمت آموزش و پرورش سخن گفت و خواستار رسیدگی ه این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما آقایانی که ورودی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بودند؛ بعد از گذراندن ۴ سال؛ فارغ التحصیل شدند؛ بلافاصله بعد از اتمام تحصیل این افراد از دانشگاه، آموزش پرورش دوره رزم مقدماتی را با هماهنگی سایر سازمان‌های مربوطه برای آنها فراهم کند؛ اما این اتفاق صورت نگرفت. این افراد باید ۲ برابر طول تحصیل خود را در آموزش و پرورش خدمت می‌کردند و دوره تهعد به خدمت آنها تمام شده است؛ با وجود اینکه کارت پایان خدمت یکی از مدارک مهم برای آقایان محسوب می شود؛ تاخیر در صدور کارت می تواند سبب اختلال در فرایندهایی مثل استخدام، ادامه تحصیل و یا حتی دریافت گذرنامه شود. این در حالی است که آنها دوره ضمن خدمت را گذراندند؛ اما آنها همچنان در انتظار صدور کارت پایان خدمت خود هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.



متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که ورودی سال ۱۳۹۱ وسال ۱۳۹۲ بودند و مدت حدود ۴ سال در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بوده وسپس فارغ التحصیل شده‌اند، از مهر ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشغول به تدریس هستند. بلافاصله بعد از اتمام تحصیل این افراد از دانشگاه، آموزش پرورش موظف بود تا دوره رزم مقدماتی را برای این افراد با هماهنگی سایر سازمان‌های مربوطه برگزار کند، که این اتفاق نیفتاده است. این افراد باید ۲ برابر طول تحصیل خود را در آموزش و پرورش به صورت متعهد به خدمت، خدمت می‌کردند. اما با وجود اینکه زمان تعهد به خدمت این ورودی‌ها هم تمام شده است؛ این افراد برای خروج از کشور و خیلی موارد دیگر به کارت پایان خدمت نیاز دارند و هیچ ارگانی این مسولیت را قبول نمی‌کند. فقط افرادی که دارای کارت دوره تکمیلی ۴۵ روزه از، سپاه هستند رو اموزش و پرورش فراخوانده وبرای آن هاهم هیچ اقدامی نشده است

چند هزار نفر از، سراسر کشور دچار این مشکل هستند لطفا رسیدگی کنید. ممنونم

