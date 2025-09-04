باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیسجمهور در منزل خانوادههای شهیدان سپهبد شهید حسین سلامی، محمدمهدی طهرانچی، منصور عسکری و سردار مهدی ربانی حضور یافت و در این دیدارها که در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان بر ادامه راه آنان و همچنین حل مشکلات کشور با انسجام و همدلی ایجاد شده در کشور به برکت خون این شهدای گرانقدر تاکید کرد.
محمدرضا عارف با حضور در منزل و دیدار با خانواده سپهبد شهید حسین سلامی، شهادت این سردار بزرگ اسلام را ضایعهای بزرگ برای کشور و جبهه مقاومت برشمرد و با اشاره به سوابق برجسته سپهبد سلامی در دوران بعد از دفاع مقدس تصریح کرد: شهید سلامی با انگیزه بالا برای بکارگیری اساتید برجسته کشور در حوزه علمی و پژوهشی بخشهای دفاعی و نظامی بویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت و پیگیری میکرد که با این انگیزه و تلاشهای سردار سلامی دانشگاههای دفاعی کشور و هسته علمی و پژوهشی در سپاه شکل گرفت.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه راهبرد شهید سلامی انسجام بخشی و کار علمی و پژوهشی بود، ادامه داد: شهید سلامی علاوه بر پایهریزی بنیانهای علمی در بخش دفاعی و نظامی کشور، اقدماتی ماندگار از خود به جای گذاشت همانند اینکه در تدوین و اجرای «سند افتا» نقشی مهم و پررنگ داشت و میدانداری کرد و مردم، وارد قلوب آحاد جامعه شدند و مردم عزیز و فهیم ایران اقدامات امثال سردار سلامی و حاج قاسم سلیمانی را میدیدند و لمس میکردند.
وی همچنین به رهبری داهیانه و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوران جنگ ۱۲ روزه بویژه در انتصاب فرماندهان ارشد نظامی کشور پس از شهادت عدهای از سرداران و فرماندهان عالیرتبه نظامی همانند شهید سلامی و انجام عملیاتهای موفق نظامی علیه دشمن صهیونی در کمتر از ۲۴ ساعت اشاره و با بیان اینکه باید توفیقات و عنایات الهی و حضور مردم در صحنه را قدر بدانیم که مسئولیت کارگزاران نظام و مسئولین دولتی بعد از جنگ تحمیلی را سنگینتر کرده است، خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه بی نظیر بود تا جایی که تغییرات فروش در فروشگاهها در روز اول تنها ۲۰ درصد بود که در روز سوم نیز به حالت پیش از آغاز جنگ و عادی بازگشت و این درحالی است که در دوران کرونا شاهد بودیم فروشگاههای شهرهای آمریکا و اروپایی غارت شد و در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که جنگ شود، اما خرید مردم عادی باشد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید براینکه دشمنان و بدخواهان با حفظ وحدت کلمه و انسجام داخلی نمیتوانند کاری از پیش ببرند و اهداف شوم خود را عملی کنند، افزود: در دیدار با یکی از مقامات نهادهای بینالمللی انتقاداتی به نحوه واکنش سازمان ملل در قبال حمله متجاوزانه و وحشینه رژیم صهونیستی به ایران وارد کردم که آن مقام تاکید کرد که دولتهای غربی بعد از پیروزی و موفقیتهای حکومت و مردم ایران از فکر و خیال براندازی نظام بیرون آمدهاند، اما بدنبال برخوردهای سیاسی و ضربههای اقتصادی همانند طرح موضوع «اسنپ بک» به ایران هستند.
خانواده سردار سلامی نیز در این دیدار با اشاره به شرایط سخت روی کارآمدن دولت چهاردهم از جمله ترور میهمان عزیز دولت در روز اول آغاز به کار دولت و همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه، از اقدامات و تلاشهای شبانهروزی دولتمردان در طول یکسال گذشته برای حل مشکلات کشور با وجود دشواریها و سختیهای اوضاع منطقهای و بینالمللی قدردانی کرد و برای ادامه خدمترسانی و فعالیتهای دولت «وفاق ملی» آرزوی موفیقت و سربلندی کرد.
مجاهدتهای علمی شهید طهرانچی هیچگاه از حافظه علمی کشور پاک نخواهد شد
حضور در منزل خانواده شهید محمدمهدی طهرانچی مقصد بعدی معاون اول رئیسجمهور بود که عارف در دیدار با خانواده این شهید با اشاره به خاطرات و همکاریهای علمی خود با شهید طهرانچی در دانشگاهها و فعالیتهای علمی و پژوهشی، گفت: مجاهدتهای علمی شهید طهرانچی هیچگاه از حافظه علمی کشور پاک نخواهد شد که باید خدمات ارزشمند و دلسوزیهای ایشان برای پیشبرد علم و فناوری کشور ثبت و ضبط شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اقدامات ارزشمند شهید طهرانچی در مجامع علمی تاکید کرد: شهید طهرانچی تمام توان خود را برای پیشرفت علمی کشور به میدان آرود که باید رسانهها ازجمله رسانه ملی جایگاه، نقش و همه جنبههای علمی زندگی ایشان را به عنوان الگو برای نسل نوجوان و آینده کشور تبیین و معرفی کنند.
عارف همچنین با اشاره به بازدید خود از ساختمان «اساتید سرو» که در حملات رژیم خونخوار صهیونیستی دچار آسیب شد، ادامه داد: با کمک مدیریت شهری روند بازسازی و نوسازی منازل اساتید با قوت و جدیت در حال پیگیری است که باتوجه به تسریع روند بازسازی با همکاری، همدلی و هماهنگی بین بخشی تمامی دستگاههای امر امیدواریم زودتر از موعد مقرر به مردم و اساتید تحویل داده شود.
خانواده شهید طهرانچی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه به اذعان رسانههای غربی، شهید طهرانچی از جمله شخصیتهای علمی کشور بود که سلطه علم و فناوری غرب و رژیم صهیونیستی را به چالش کشید، تاکید کرد: با این وجود به جنبههای علمی و شخصیتی این شهید و سایر شهدا در مسیر علمی کشور به خوبی پرداخته نشده است و این شهید بزرگوار معتقد بود که دانشگاهها باید برای همه عرصههای موردنیاز کشور از جمله دفاعی و معیشتی ورود کنند.
همچنین خانواده شهید طهرانچی از اقدامات و تلاشهای دولت چهاردهم در نوسازی و بازسازی ساختمان «اساتید سرو» که در حملات رژیم خونخوار صهیونیستی دچار آسیب شد، قدردانی کردند.
در هر نقطهای از جهان به فرهنگ غنی و ایرانی بودن خود افتخار میکنیم
در ادامه معاون اول رئیسجمهور در منزل خانواده شهید منصور عسکری، دانشمند برجسته هستهای کشورمان حضور یافت و با اشاره به ویدئوی تأثیربرانگیز منتشر شده در فضای مجازی که «زهرا برزگر»، دخترسهساله شهیده مرضیه عسکری در آن مشغول خواندن سرود ملی «ای ایرانای مرز پرگهر» است، تاکید کرد: دشمنان ملت به اصالت فرهنگ ایرانی کاملاً آگاه هستند.
همچنین در این دیدار یکی از اعضای خردسال خانواده شهید عسکری در حضور عارف سرود «ای ایران» را خواند که معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: در هر نقطهای از جهان به فرهنگ غنی و ایرانی بودن خود افتخار میکنیم که همین فرهنگ بالا بود که ایرانیان شیعه را به عنوان مذهب خود پذیرفتند و مهاجمین به خاک ایران تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار میگرفتند و امروز نیز دشمنان به اصالت و هویت ایرانی اذعان دارند و میپذیرند.
وی با اشاره به اینکه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیگر از پروژه ایرانهراسی جوابی نخواهند گرفت و راهبرد ایرانهراسی دشمنان کاملاً خنثی شده است، اضافه کرد: دشمنان در میانه مذاکرات دست دوستی دراز میکردند، اما به ایران حمله کردند که با هیچیک از معیارها سازگاری ندارد و دشمنانی که بدنبال سرنگونی آمده بودند، اما در نهایت التماس توقف آتش کردند و درایت مقامات کشور به این نتیجه رسید که با پیشنهاد توقف آتش از سوی دشمنان موافقت کند.
عارف با بیان اینکه با حضور مردم در صحنه در دوران جنگ، خونهای ریخته شده شهدا هدر نرفت، تاکید کرد: حضور و انسجام مردم به برکت همین کودک ۳ سالهای است که سرودای ایران میخواند و شهید میشود و این کودک خردسال چه نقشی مهم و بزرگی در وحدت همه آحاد جامعه و انسجام اجتماعی داشت.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: متأسفانه در دهههای ابتدایی انقلاب اسلامی عدهای ملیگرایی را نفی میکردند و به این علت بود که مردم ما با چنین شعارهایی سابقه خوبی نداشتند چراکه وابستگیهایی در مقاطعی ایجاد شد وگرنه در حدیث شریف پیامبراکرم (ص) روایت شده است که «دوست داشتن وطن از ایمان است» و یکی از دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه حل این مساله بود که در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما حل میشد چراکه برای شیعیان و اهالی سنت، ایران و اسلام هیچ منافاتی با هم ندارند و کاملاً با یکدیگر سازگار هستند.
وی ادامه داد: جوانان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال تشکیل حکومت اسلامی و یا دموکراتیک اسلامی بودند، اما اگر فرد دیگر جز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از «جمهوری اسلامی» سخن میگفت امکان نداشت جوانان انقلابی قبول کنند و امروز متوجه میشویم امام خمینی (ره) چه دید عمیق و دقیقی بر روی واژههای جمهوریت و اسلامیت داشتند که این دو از هم جدا نیستند.
خانواده شهید عسکری نیز با اشاره به اقدمات دولت در طول یک سال گذشته برای حل مشکلات کشور با وجود جنگ تحمیلی تاکید کردند که به برکت خون شهیدان جنگ ۱۲ روزه تمام ملت ایران به یکدیگر نزدیکتر شدند.
همچنین یکی از اعضای این خانواده خطاب به عارف گفت: شما از جمله چهرههایی هستید که میتوانید حلقه وصل دو جریان سیاسی کشور باشید.
همدلی و هماهنگی قوای سه گانه درکنار انسجام مردمی از مهمترین عوامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود
عارف در آخرین مقصد دیدارهای خود با تعدادی از خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲۲ روزه با حضور در منزل خانواده شهید سردار مهدی ربانی، همدلی و هماهنگی قوای سه گانه درکنار انسجام مردمی را از مهمترین عوامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه دانست.
خانواده شهید ربانی نیز بر ضرورت همکاری و انسجام بوجود آمده به برکت خون شهدای جنگ ۱۲ روزه در همه بخشهای نظام برای حل مکشلات معیشیتی و ناترازیها تاکید کردند.
همچنین در این دیدارها بر تأسیس یک موزه برای به نمایش گذاشتن آثار و دست نوشتههای شهدای جنگ ۱۲ روزه در کنار صحنههای ایثار و جانفشانیهای مردم در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید شد.