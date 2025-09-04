رئیس شورای شهر صدرا گفت: با افتتاح پارک جدید ملاصدرا امروز شاهد رشد سرانه فضای سبز در صدرا هستیم که این اقدام، سرانه فضای سبز این شهر را به عدد ۵ متر مربع برای هر شهروند نزدیک کرده که از حداقل میانگین کشوری ۲ متر مربع هنوز عقب هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاح این پارک با حضور استاندار فارس، هدف اصلی شورای اسلامی شهر در سیاست گذاری مدیریت شهری را افزایش سرانه فضای سبز عنوان کرد.

او تأکید کرد که این پروژه گامی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و دستیابی به استاندارد‌های بالاتر محیط زیستی است.

رئیس شورای شهر صدرا گفت: بر اساس قوانین موجود، سرانه فضای سبز برای هر فرد فعال باید ۱۵ متر مربع باشد. در حال حاضر، میانگین کشوری این سرانه بین ۷ تا ۱۲ متر مربع است. با افتتاح این پارک، سرانه فضای سبز در صدرا به ۵ متر مربع رسیده که به میانگین کشوری در حال نزدیک شدن هستیم.

کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با اشاره به جزئیات مالی و اجرایی این پروژه افزود: پارک جدید در زمینی به مساحت ۹ هکتار احداث شده و مجموعاً ارزش ملکی این طرح ۲۲۵میلیارد تومان می‌باشد. 

او بیان داشت: این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تعهد شهرداری و شورای شهر به توسعه زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه عمومی است.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در پایان یادآور شد با افتتاح طرح‌های عمرانی فضای سبز در حال اجرای شهرداری، پیش بینی میشود تا ۲ سال آینده به سرانه استاندار ۷ متر مربع به ازای هر شهروند خواهیم رسید.

برچسب ها: شورای شهر صدرا ، فضای سبز ، شیراز
