وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: تمامی امتیازات در نظرگرفته شده در فرآیند آزمون استخدامی منطبق بر قانون و منطق است و هیچ امتیاز غیرقانونی به داوطلبان تعلق نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضاکاظمی با اشاره به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی، اظهار کرد: در آزمون استخدامی قانون را اجرا می‌کنیم و باید توجه داشت که قانونگذار با دید کلی و همه‌جانبه، امتیازات و اولویت‌ها را در نظر گرفته است.

وی افزود: در کشور ما قوانین حمایتی مانند قانون جوانی جمعیت، قانون جامع ایثارگران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که حاکم بر همه شرایط است و برای افراد دارای شرایط خاص این قوانین، امتیازات و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که در همه عرصه‌ها لازم الاجرا است.

کاظمی افزود: امتیازاتی مانند ضریب شاغلی و تجربه خدمت در مدارس غیردولتی و دولتی نیز بر اساس قوانین مصوب مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مقررات مربوطه لحاظ می‌شود و هیچ شائبه‌ای در این خصوص وجودندارد وتمامی امتیازات در نظر گرفته شده مبنای قانونی دارد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: تمامی امتیازات در نظر گرفته شده در فرآیند آزمون استخدامی، بر اساس ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و منطبق بر قانون و منطق است و هیچ امتیاز غیرقانونی به داوطلبان تعلق نگرفته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اینو نگین چی بگین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
قانون از آسمان نیامده خودتون نوشتید بعد هر کار کشورهای پیشرفته انجام میدهند شما هم انجام دهید .... سهمیه یعنی چی بعد سهمیه را یک بار یکجا در نظر بگیرید.. در کنکور در وام ازدواج در آزمونها استخدامی در هر کوفتی شما بگید سهمی لحاظ می شود...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اخمد
۱۶:۲۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ازاین وزیر میشه یانه با همکاری yjcدوستانی که نظرشون مثبت هست مثبت ودوستانی که نظرشون منفی منفی بدن یه رفراندم ساده.ممنون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جوان لرستانی که حقشو خوردن و فروختن
۱۵:۴۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
برای بچه های بدبخت لرستان چی؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تلویزیون آقایی بهش گفت ۲۳ نوع مدرسه داریم آخه مگر همین است حتی دلار چند نرخی است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
آره آزمون بزارید کثری بودجه رو جبران کنید
۰
۷
پاسخ دادن
