باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - باقر باقرزاده گفت: امسال بیش از هشت میلیون گردشگر وارد این شهرستان شده و از مواهب خدادادی و تاسیسات و امکانات تفریحی ایجاد شده بهره میبرند.
او افزود: با تامین زیرساختها و بسترهای لازم تلاش میکنیم میزبان شایسته برای میهمانان باشیم و مسافران خاطرهای خوش داشته باشند.
فرماندار سرعین گفت: گردشگری ورگه سران با پل معلق و ترکیبی به بهره برداری رسیده و مرحله دوم نیز در هفتههای آینده افتتاح خواهد شد.
او افزود: پارکهای آبی سرعین هم در آستانه افتتاح است و پارک آبی ایرانیان و باغ مئشه نیز در حال تکمیل است.
باقرزاده گفت: مجوز اجرای طرحهای بوم گردی و اقامتی و احداث هتل در بخش سبلان صادر شده و از هفته آینده عملیات اجرای هتل شروع خواهد شد.
او تصریح کرد: با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و جامعه هتلداران و اهالی نوع دوست و همکاری اصحاب رسانه برای جلب رضایت مردم و گردشگران تلاش میکنیم.
فرماندار سرعین بیان کرد: برای سهولت تردد مسافران و گردشگران در شهرستان و انتفاع روستانشینان از رونق صنعت گردشگری شهر سرعین نسبت به احداث و بهسازی جادههای روستایی اقدام شد و طبق تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۵ تمام طرحهای هادی روستاها اجرا میشود.